LIVE Superbike, GP Estoril 2020 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2. Jonathan Rea per chiudere in bellezza

Jonathan Rea campione del mondo 2020 – Classifica aggiornata Mondiale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superpole Race e di gara-2 valevoli per il Gran Premio di Estoril 2020, ottavo e ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Siamo arrivati all’ultima giornata di un lungo viaggio, cominciato addirittura lo scorso venerdì 28 febbraio con le prove libere della tappa inaugurale a Phillip Island, che ha premiato per il sesto anno consecutivo Jonathan Rea e la Kawasaki come campioni del mondo della massima categoria riservata alle derivate di serie.

Il fuoriclasse nord irlandese si è garantito ieri (con due manche di anticipo rispetto alla fine della stagione) la certezza aritmetica del sesto sigillo iridato di seguito a testimonianza di un altro campionato dominato sostanzialmente in lungo e in largo. Per chiudere in bellezza a questo punto manca solo la ciliegina sulla torta, ovvero la vittoria n.100 in carriera nel Mondiale Superbike. Rea è infatti a quota 99 successi ed è a un passo da un traguardo davvero storico a livello statistico, se si pensa che il secondo pilota più vincente di sempre in questa categoria è fermo a 59 affermazioni (Carl Fogarty). Si preannuncia comunque un’impresa molto complessa, considerando la 15ma piazza in griglia per la gara sprint mattutina, in cui dovrà costruirsi una buona posizione di partenza in vista di gara-2. Già definite anche la seconda (Scott Redding) e la terza posizione (Chaz Davies) nel campionato piloti, resta da capire chi la spunterà tra Van der Mark, Razgatlioglu e Alex Lowes per il quarto posto.

Si comincia alle ore 12.00 (orario italiano) con la partenza della Superpole Race, mentre il via di gara-2 è previsto più tardi nel pomeriggio alle ore 16.15 per evitare la sovrapposizione con la MotoGP di scena ad Aragon. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’ultimo atto stagionale del Mondiale Superbike 2020 con Jonathan Rea a caccia del 100° successo in carriera: buon divertimento!

