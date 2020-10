Sorteggio Champions League 2020-2021 in DIRETTA: Juventus col Barcellona! Inter col Real Madrid, Atalanta col Liverpool

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL SORTEGGIO

Loading...

Loading...

IL CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport.

18.22 La Juventus è testa di serie e incrocerà il temibilissimo Barcellona, per un nuovo scontro tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I bianconeri sfideranno anche l’abbordabile Dinamo Kiev e il modesto Ferencvaros. L’Inter dovrà fare i conti col Real Madrid, ma Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach sono ampiamente alla portata dei nerazzurri. L’Atalanta trema per il confronto col Liverpool, ma se la può giocare ad armi pari con Ajax e Midtjylland. Sorriso per la Lazio che pesca benissimo: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Brugge erano tra le opzioni più desiderate alla vigilia. Il Bayern Monaco, detentore del titolo, incrocerà Atletico Madrid e Salisburgo. Il PSG, finalista meno di due mesi fa, ha pescato Manchester United e Lipsia mentre il Manchester City, tra le favorite della vigilia, è stato fortunatissimo (Porto e Olympiacos).

18.21 GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021:

GRUPPO A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca.

GRUPPO B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Moenchengladbach.

GRUPPO C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia.

GRUPPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.

GRUPPO E: Siviglia, Chelsea, Dinamo Krasnodar, Rennes.

GRUPPO F: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge.

GRUPPO G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros.

GRUPPO H: Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir.

18.20 BENE PER LA JUVENTUS, c’è il Ferencvaros.

18.20 INTER SFORTUNATA. Ha pescato il Borussia Moenchengladbach, la peggiore in quarta fascia.

18.19 ATALANTA COL Midtjylland. Benissimo per la Dea.

18.18 Rennes nel gruppo E con Siviglia, Chelsea e Krasnodar.

18.16 Istanbul Basaksehir nel gruppo H con PSG, United e Lipsia.

18.15 LAZIO CON IL BRUGGE. Gruppo di lusso per i biancocelesti, ci sono Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund.

18.14 Lokomotiv Mosca nel gruppo A con Bayern Monaco, Atletico, Salisburgo.

18.14 Marsiglia nel gruppo C con Porto, Manchester City, Olympiacos.

18.13 Queste le squadre inserite in quarta fascia. Assolutamente da evitare il Borussia Moenchengladbach.

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Brugge

Borussia Moenchengladbach

Istanbul Basaksehir

Midtjylland

Rennes

Ferencvaros

18.11 Conclusa l’intervista a Lewandowski, ora inizia il sorteggio della quarta e ultima fascia.

18.07 Questa la situazione provvisoria degli otto gruppi, manca il sorteggio della quarta fascia:

GRUPPO A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo,

GRUPPO B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter,

GRUPPO C: Porto, Manchester City, Olympiacos,

GRUPPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta,

GRUPPO E: Siviglia, Chelsea, Dinamo Krasnodar,

GRUPPO F: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio,

GRUPPO G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev,

GRUPPO H: Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia,

18.06 Ora le due interviste agli attaccanti.

18.05 Marcin Lewandowski e Pernille Harder sono i due migliori attaccanti della passata stagione.

18.04 LAZIO FORTUNATA CON ZENIT E BORUSSIA DORTMUND.

18.03 INTER CON REAL MADRID E SHAKHTAR DONETSK. Poteva andare decisamente peggio ai nerazzurri.

18.03 Salisburgo nel gruppo A con Bayern Monaco e Atletico Madrid.

18.02 JUVENTUS CON LA DINAMO KIEV. Qui è andata benissimo ai bianconeri.

18.02 L’Olympiacos volo nel gruppo C con Porto e Manchester City, girone decisamente sbilanciato.

18.01 ATALANTA NEL GRUPPO D CON LIVERPOOL E AJAX. Girone di ferro per la Dea.

18.00 Il Lipsia va nel gruppo H con PSG e Manchester United: girone interessante.

17.59 La Dinamo Krasnodar nel gruppo E con Siviglia e Chelsea.

17.58 Ci sono dunque tre italiane, attesa per vedere quali saranno le loro avversarie.

17.57 Queste le squadre inserite nella terza fascia.

Dinamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Olympiacos

Lazio

Krasnodar

Atalanta

17.55 Stanno andando in onda le due interviste ai migliori centrocampisti, tra poco proseguirà l’estrazione con le squadre della terza fascia. Arriva il momento di Inter, Lazio, Atalanta.

17.54 L’Inter può finire soltanto nei gruppi A, B, C, D per motivi televisivi. Da evitare il gruppo A con Bayern Monaco e Atletico Madrid.

17.52 Ora le premiazioni dei migliori centrocampisti.

17.50 Questa la situazione parziale degli otto gruppi, devono essere sorteggiate terza e quarta fascia.

GRUPPO A: Bayern Monaco, Atletico Madrid,

GRUPPO B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk,

GRUPPO C: Porto, Manchester City,

GRUPPO D: Liverpool, Ajax,

GRUPPO E: Siviglia, Chelsea,

GRUPPO F: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund,

GRUPPO G: Juventus, Barcellona,

GRUPPO H: Paris Saint Germain, Manchester United,

17.49 Il Manchester United va nel gruppo H col PSG, il Manchester City sarà invece col Porto.

17.48 Borussia Dortmund con lo Zenit San Pietroburgo nel gruppo F.

17.47 Lo Shakhtar Donetsk farà compagnia al Real Madrid nel gruppo B.

17.46 L’Ajax va nel gruppo D col Liverpool.

17.45 LA JUVENTUS CON IL BARCELLONA! Bianconeri sfortunati. Sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

17.44 Il Chelsea finisce nel gruppo E col Siviglia.

17.44 L’Atletico Madrid finisce nel gruppo A col Bayern Monaco.

17.43 La Juventus deve evitare Barcellona, Manchester City e Atletico Madrid. Più alla portata United, Shakhtar, Borussia, Chelsea, Ajax.

17.42 Prosegue il sorteggio. Vengono presentate le squadre inserite in seconda fascia.

Barcellona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

17.40 Kimmich sta parlando della vittoria dell’ultima Champions League col Bayern Monaco.

17.36 Ora il via alle due interviste.

17.36 A vincere i premi sono Joshua Kimmich e Wendie Renard.

17.36 Ora vengono premiati i migliori difensori.

17.35 Il Paris Saint Germain completa il quadro, è nel gruppo H.

17.35 JUVENTUS NEL GRUPPO G.

17.34 Lo Zenit San Pietroburgo va nel gruppo F.

17.34 Il Siviglia finisce nel gruppo E.

17.33 Il Liverpool riempie il primo tassello del gruppo D.

17.33 Il Porto è la testa di serie del gruppo C.

17.32 Il Real Madrid va nel gruppo B.

17.32 Il Bayern Monaco finisce nel gruppo A.

17.31 INIZIA IL SORTEGGIO! Si collocano le 8 teste di serie nei vari gironi!

17.30 Viene lanciata la clip per presentare le 8 teste di serie:

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

PSG

Zenit San Pietroburgo

Porto

17.27 Si gioca di martedì e di mercoledì, alle ore 18.55 e alle ore 21.00. Nella stessa serata possono giocare massimo due squadre dello stesso Paese.

17.26 Partita la clip che spiega le procedure dell’estrazione. Le ricordiamo anche noi: 32 squadre partecipanti suddivisi in quattro fasce di merito; in ogni gruppo finiranno 4 formazioni, una per fascia. Squadre dello stesso Paese non possono finire nello stesso raggruppamento, vietati gli incroci ucraino-russi.

17.24 Giorgio Marchetti, segretario della UEFA, illustra il regolamento del sorteggio.

17.21 Stanno trasmettendo le clip con le dichiarazioni dei due portieri.

17.19 Manuel Neuer e Sarah Bouhaddi sono i migliori portieri (versione maschile e femminile). I due estremi difensori non hanno potuto presenziare, ma sono state raccolte le interviste nei giorni precedenti.

17.18 Prima la lunga fase delle premiazione per la precedente edizione della competizione.

17.16 Saranno Drogba e Malouda a eseguire il sorteggio della Champions League 2020-2021 di calcio.

17.15 Florent Malouda sale sul palco, era compagno di Drogba nel trionfo continentale del Chelsea nel 2012.

17.13 Didier Drogba ha concluso il suo discorso. Viene lanciata una clip su Florent Malouda.

17.11 Sul palco Didier Drogba, premiato con il riconoscimento del Presidente 2020. L’ivoriano ha vinto una Champions League col Chelsea, segnando anche un gol in finale.

17.10 Questo evento si svolge a Ginevra, location diversa rispetto a quella tradizionale di Montecarlo. La Finale della Champions League 2021 andrà in scena allo Stadio Ataturk di Istanbul il 29 maggio.

17.08 C’è anche il messaggio del Presidente della UEFA, il quale elogia il grande lavoro svolto in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

17.06 La clip è molto lunga, ora si rivedono le fasi calde della Final Eight di Lisbona.

17.02 Partita la clip che illustra quello che è successo nell’ultima edizione vinta dal Bayern Monaco.

17.01 Fasi iniziali, i due presentatori stanno illustrando quello che ci aspetta in questo pomeriggio.

17.00 SI INIZIA A GINEVRA.

16.58 Dalla quarta fascia andrebbe bene tutto, a parte il Borussia Moenchengladbach che è lo spauracchio da evitare.

16.56 La Juventus deve provare a evitare Salisburgo e Lipsia dalla terza fascia, dove Dinamo Kiev, Olympiacos e Krasnodar andrebbero benissimo. Inter, Atalanta e Lazio sperano invece di pescare Zenit San Pietroburgo o Porto come teste di serie, perché Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Siviglia, PSG sarebbero ostacoli molto ardui da affrontare.

16.54 Le squadre italiane hanno dunque l’obiettivo comune di evitare alcune formazioni di seconda fascia tra cui in particolar modo Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, mentre sarebbero gradite Shakhtar Donetsk e Ajax, non male anche Chelsea e Borussia Dortmund.

16.52 QUARTA FASCIA:

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Brugge

Borussia Moenchengladbach

Istanbul Basaksehir

Midtjylland

Rennes

Ferencvaros

16.50 TERZA FASCIA:

Dinamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Olympiacos

Lazio

Krasnodar

Atalanta

16.48 SECONDA FASCIA:

Barcellona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

16.46 PRIMA FASCIA:

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

PSG

Zenit San Pietroburgo

Porto

16.45 Tra quindici minuti l’inizio dell’evento, prima del sorteggio vero e proprio ci sarà una lunga fase di premiazione.

16.42 Il regolamento del sorteggio: in ogni gruppo sarà presente una squadra per fascia; formazioni dello stesso Paese non possono finire nello stesso raggruppamento; vietati eventuali incroci russo-ucraini viste le tensioni tra le due Nazioni.

16.40 La Juventus è testa di serie. Inter, Atalanta, Lazio sono state inserite in terza fascia.

16.38 L’Italia è presente all’appuntamento con quattro squadre: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio.

16.36 Prima dell’estrazione vera e propria si svolgeranno anche le premiazioni riservate ai migliori giocatori della passata stagione.

16.34 Si comporranno gli otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le 32 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce di merito, in ogni raggruppamento finirà una formazione per fascia.

16.32 La manifestazione va in scena a Ginevra (Svizzera) e incomincerà alle ore 17.00.

16.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio della Champions League 2020-2021 di calcio.

Le fasce e le squadre partecipanti – Le possibili avversarie delle squadre italiane

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio della Champions League 2020-2021 di calcio. A Ginevra (Svizzera) si definiscono i gironi della massima competizione europea e conosceremo quale sarà la composizione degli otto gruppi, ciascuno formato da quattro squadre. Le 32 compagini iscritte al torneo sono state suddivise in quattro fasce di merito, in modo che in ogni raggruppamento finisca soltanto una formazione per fascia. Le squadre si affronteranno in incontri di andata e ritorno per sei incontri a testa complessive, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia sarà presente alle urne con quattro squadre. La Juventus è testa di serie in quanto vincitrice dell’ultimo scudetto. Inter, Atalanta e Lazio sono invece in terza fascia. Le nostre compagini hanno dunque l’obiettivo comune di evitare alcune formazioni di seconda fascia tra cui in particolar modo Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, mentre sarebbero gradite Shakhtar Donetsk e Ajax, non male anche Chelsea e Borussia Dortmund. La Juventus deve provare a evitare Salisburgo e Lipsia dalla terza fascia, dove Dinamo Kiev, Olympiacos e Krasnodar andrebbero benissimo. Inter, Atalanta e Lazio sperano invece di pescare Zenit San Pietroburgo o Porto come teste di serie, perché Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Siviglia, PSG sarebbero ostacoli molto ardui da affrontare. Dalla quarta fascia andrebbe bene tutto, a parte il Borussia Moenchengladbach che è lo spauracchio da evitare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio della Champions League 2020-2021 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per conoscere la composizione di tutti i gruppi e quali saranno le avversarie delle squadre italiane. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse