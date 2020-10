Calcio: la Lega A approva il protocollo UEFA, Genoa senza deroghe di rinvio

E’ notizia di quest’oggi l’approvazione da parte della Lega A del protocollo UEFA in materia Covid-19, che prevede tutte le disposizioni da adottare in caso di positività multiple all’interno di una o più squadre nel campionato di Serie A.

La formula prevede che per giocare ogni società dovrà avere necessariamente 13 giocatori a disposizione, compreso un portiere, con la deroga che il club interessato potrà richiedere una sola volta il rinvio della partita, qualora si verificasse un focolaio con più di dieci giocatori contagiati nell’arco di una settimana. In virtù di quest’ultima concessione, il Genoa che ha appena rinviato il proprio incontro con il Torino, non potrà più chiedere la sospensione dei match.

Foto: LaPresse