Calcio, Sorteggio Champions League 2020-2021: Juventus e Inter nel gruppo con Barcellona e Real Madrid! Atalanta con il Liverpool

Oggi, alle ore 17.00, è andato in scena presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21. Un evento atteso per delineare il quadro della situazione circa la composizione dei gironi della prima fase della massima competizione continentale per club.

I criteri che si sono seguiti in via preliminare sono i seguenti:

Le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi sono state affiancate dalle sei vincitrici degli spareggi.

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce. La prima fascia è stata formata dai detentori della UEFA Champions League, dai detentori della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato delle sei nazioni con il ranking più alto che non si sono qualificate vincendo uno dei titoli 2019/20 . Le fasce dalla seconda alla quarta sono state determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra potrà affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio è stata confermata prima della cerimonia.

Il sorteggio determina anche i gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

ESP (4): Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla

ENG (4): Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea

ITA (4): Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

GER (4): Bayern, Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach

FRA (3): Paris Saint-Germain, Marseille, Rennes

RUS (3): Zenit, Lokomotiv Moskva, Krasnodar*

UKR (2): Shakhtar Donetsk, Dynamo Kyiv*

POR (1): Porto

BEL (1): Club Brugge

TUR (1): İstanbul Başakşehir

NED (1): Ajax

GRE (1): Olympiacos*

HUN (1): Ferencváros*

AUT (1): Salzburg*

DEN (1): Midtjylland*

*attraverso gli spareggi

I GIRONI SORTEGGIATI

GIRONE A Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

GIRONE B Real Madrid, Shakhtar Donetsk, INTER, Borussia Moenchengladbach

GIRONE C Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique Marsiglia

GIRONE D Liverpool, Ajax, ATALANTA, Midtiylland

GIRONE E Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes

GIRONE F Zenit, Borussia Dortmund, LAZIO, Bruges

GIRONE G JUVENTUS, Barcellona, Dynamo Kiev, Ferencvaros

GIRONE H Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

Urna di Nyon che riserva quindi a Juventus e Inter le due grandi spagnole: Barcellona e Real Madrid. I bianconeri, campioni d’Italia, se la dovranno vedere nel gruppo G contro i blaugrana, la Dinamo Kiev e il Ferencvaros, mentre gli uomini di Conte sfideranno nel gruppo B il Real, lo Shakhtar Donetsk e il Borussia Moenchengladbach. Per l’Atalanta anche qui i nomi di un certo calibro non mancano nel girone D: Liverpool, Ajax e Midtiylland. A chiosa la Lazio affronterà nel girone F Zenit, Borussia Dortmund e Bruges. In sostanza, accoppiamenti impegnativi per le italiane, che quindi dovranno fin da subito esprimere il loro 100%. Interessanti i gironi A e H con i campioni d’Europa del Bayern Monaco che dovranno vedersela con l’Atletico Madrid, mentre il PSG (finalista dell’ultima Champions League) affronterà due compagini insidiose come il Manchester United e il Lipsia. Non ci si annoierà di certo…

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

20/21 ottobre: fase a gironi, giornata 1

27/28 ottobre: fase a gironi, giornata 2

3/4 novembre: fase a gironi, giornata 3

24/25 novembre: fase a gironi, giornata 4

1/2 dicembre: fase a gironi, giornata 5

8/9 dicembre: fase a gironi, giornata 6

