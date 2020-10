Calendario Champions League 2020-2021: orari, programma, tv, date dai gironi alla finale

La Champions League 2020-2021 prevede la partecipazione di 32 squadre, le quali sono state suddivise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno. Le varie compagine si affronteranno tra loro in incontri di andata e ritorno, per sei partite a testa. Le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Il torneo incomincerà il 20 ottobre con la prima giornata della fase a gironi, la quale si concluderà il 9 dicembre (si giocherà tutte le settimane, a eccezione della finestra 9-16 novembre). La Coppa dalle Grandi Orecchie si prenderà poi una pausa invernale, per tornare tra il 16 febbraio e il 17 marzo con gli ottavi di finale (andata e ritorno). Successivamente quarti di finale (6-7 e 13-14 aprile), semifinali (27-28 aprile, 4-5 maggio). La Finale è in programma sabato 29 maggio allo Stadio Ataturk di Istanbul (Turchia).

L’Italia parteciperà al torneo con quattro squadre. La Juventus è testa di serie e incrocerà il temibilissimo Barcellona, per un nuovo scontro tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I bianconeri sfideranno anche l’abbordabile Dinamo Kiev e il modesto Ferencvaros. L’Inter dovrà fare i conti col Real Madrid, ma Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach sono ampiamente alla portata dei nerazzurri. L’Atalanta trema per il confronto col Liverpool, ma se la può giocare ad armi pari con Ajax e Midtjylland. Sorriso per la Lazio che pesca benissimo: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Brugge erano tra le opzioni più desiderate alla vigilia. Il Bayern Monaco, detentore del titolo, incrocerà Atletico Madrid e Salisburgo. Il PSG, finalista meno di due mesi fa, ha pescato Manchester United e Lipsia mentre il Manchester City, tra le favorite della vigilia, è stato fortunatissimo (Porto e Olympiacos).

Di seguito il calendario completo, tutte le date, gli orari, il programma della Champions League 2020-2021. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Una partita del martedì con in campo una squadra italiana sarà trasmessa anche in diretta tv su Canale 5, su cui andranno in onda sicuramente anche entrambe le semifinali e la finale. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per le partite delle formazioni italiane e per gli incontri della fase calda della competizione.

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021:

GRUPPO A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca.

GRUPPO B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Moenchengladbach.

GRUPPO C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia.

GRUPPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.

GRUPPO E: Siviglia, Chelsea, Dinamo Krasnodar, Rennes.

GRUPPO F: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge.

GRUPPO G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros.

GRUPPO H: Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: TUTTE LE DATE DELLA COMPETIZIONE

FASE A GIRONI, PRIMA GIORNATA: 20-21 ottobre

FASE A GIRONI, SECONDA GIORNATA: 27-28 ottobre

FASE A GIRONI, TERZA GIORNATA: 3-4 novembre

FASE A GIRONI, QUARTA GIORNATA: 24-25 novembre

FASE A GIRONI, QUINTA GIORNATA: 1-2 dicembre

FASE A GIRONI, SESTA GIORNATA: 8-9 dicembre

OTTAVI DI FINALE, ANDATA: 16-17 febbraio e 23-24 febbraio

OTTAVI DI FINALE, RITORNO: 9-10 marzo e 16-17 marzo

QUARTI DI FINALE, ANDATA: 6-7 aprile

QUARTI DI FINALE, RITORNO: 13-14 aprile

SEMIFINALI, ANDATA: 27-28 aprile

SEMIFINALI, RITORNO: 4-5 maggio

FINALE: 29 maggio, allo Stadio Ataturk di Istanbul (Turchia)

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI DELLA FASE A GIRONI

In fase di definizione. Il calendario definitivo dovrebbe essere diramato nella giornata di venerdì 2 ottobre.

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Una partita del martedì con in campo una squadra italiana sarà trasmessa anche in diretta tv su Canale 5, su cui andranno in onda sicuramente anche entrambe le semifinali e la finale. Per quegli incontri è garantita anche la diretta streaming su Mediaset Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per le partite delle formazioni italiane e per gli incontri della fase calda della competizione.

stefano.villa@oasport.it

