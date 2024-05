Pallamano, l’Italia rifila un +6 al Montenegro nell’andata dei playoff Mondiali! Bronzo immarcabile trascinatore

La Nazionale italiana maschile di pallamano continua a sognare in grande e fa l’impresa, sconfiggendo il temibile Montenegro per 32-26 nell’andata del terzo e ultimo turno delle qualificazioni per la fase finale dei Campionati Mondiali in programma nel 2025 in Croazia, Norvegia e Danimarca. Gli azzurri, trascinati dalla bolgia del Pala San Giacomo di Conversano, hanno accumulato dunque un prezioso +6 in vista della sfida di ritorno in programma domenica 12 maggio a Podgorica.

MVP di serata uno strepitoso Umberto Bronzo, autore di 13 gol (su 17 tiri), ma all’interno della fantastica prestazione corale della nostra Nazionale in entrambe le metà campo, va evidenziata anche l’ottima prova del portiere Domenico Ebner (34,48 % di conclusioni parate), capace di neutralizzare ben tre tiri dai 7 metri di Milos Vujovic.

Partenza a razzo dei padroni di casa, che infilano subito un 3-0 in avvio di match accendendo il pubblico italiano. La compagine balcanica però si rifà sotto e mette anche la testa avanti sul 7-8, ma gli azzurri sono ispirati e volano addirittura a +4 sul 16-12 prima di subire un mini-parziale di 3-0 che consente al Montenegro di andare all’intervallo sotto di uno (16-15).

Secondo tempo di fuoco al Pala San Giacomo, con l’Italia che esce meglio dagli spogliatoi e comincia a costruire azione dopo azione un buon vantaggio. I ragazzi del DT Riccardo Trillini sono scatenati e volano addirittura a +8 sul 31-23, ma nel finale perdono un po’ di ritmo in attacco e vedono avvicinarsi leggermente gli avversari imponendosi comunque per 32-26.