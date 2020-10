LIVE Musetti-Djere 6-2 2-6 1-4, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro costretto al ritiro a causa di un problema al braccio destro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.53 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni di questa sfortunata semifinale del torneo ATP 250 di Sardegna tra Musetti e Djere

12.51 Peccato per il giovane azzurro che è stato protagonista di un torneo incredibile. Purtroppo il problema al braccio destro l’ha costretto a fermarsi in semifinale al torneo ATP 250 di Sardegna.

12.49 SI RITIRA MUSETTI!!!! L’azzurro ha avuto un problema al braccio destro nei pressi del gomito!!!

Si torna in campo anche se il problema di Musetti possa complicare la partita dell’azzurro.

12.45 Medical time out per Musetti.

12.44 In campo il fisioterapista per aiutare Musetti.

4-1 BREAK DJERE! Appare evidente il problema al gomito di Musetti.

40-15 Servizio e dritto lungo linea vincente del serbo.

30-15 Servizio e dritto di Djere, la difesa di Musetti è fuori misura.

15-15 Profondo l’azzurro, Djere spara in rete il dritto.

15-0 Musetti cerca di chiudere rapidamente il punto ma tira in corridoio il dritto.

3-1 Djere! L’azzurro sembra in difficoltà in questa fase a causa di un presumibile problema al gomito.

15-40 Palla corta sbagliata dell’azzurro che sembra in difficoltà e cerca di accorciare gli scambi.

15-30 Ancora un errore col rovescio di Musetti che sembra accusare dolore al gomito.

15-15 Risposta profondissima e vincente di Djere sulla seconda dell’azzurro.

15-0 Palla corta di Musetti, Djere tira un gran rovescio ma l’azzurro si salva in recupero. Problema al gomito destro per Musetti.

2-1 Djere. Il serbo sta aumentando in maniera importante i suoi vincenti.

40-15 Leggermente lunga l’accelerazione del serbo col rovescio.

40-0 Incredibile punto di Djere che sulla profondissima risposta di Musetti trova un dritto ad incrociare favoloso.

30-0 Djere tiene in mano lo scambio col dritto e alla fine chiude con un lungo linea preciso.

15-0 Seconda e dritto di Djere, scappa via il rovescio di contenimento di Musetti.

1-1. Tiene bene il servizio Musetti.

40-15 Regalo di Djere che spara out il dritto sulla seconda di Musetti.

30-15 Di pochissimo in corridoio il rovescio di Djere.

15-15 Musetti lotta come un leone, corre a destra e a sinistra sotto i colpi di Djere ma alla fine l’azzurro sbaglia.

15-0 Larga la risposta di dritto di Djere sulla seconda di Musetti.

1-0 Djere. Bravo il serbo a portare a casa il game.

40-15 Servizio e dritto di Djere, lunga la difesa di Musetti.

30-15 Doppio fallo di Djere.

30-0 Rovescio lungo linea potente di Musetti ma si spegne in rete.

15-0 Esagera col dritto in risposta sulla seconda Musetti che spara out.

INIZIA IL TERZO SET! Al servizio Djere.

6-2 Djere! Il serbo porta a casa il secondo set anche grazie a un passaggio a vuoto dell’azzurro ad inizio del parziale.

30-40 Musetti sale bene a rete e gioca una buona volée ma Djere trova un passante in corsa incredibile!!!

30-30 Palla corta molto ben giocata da Musetti, Djere recupera e il nastro gli confeziona il punto. Sfortunato ancora una volta l’azzurro.

30-15 Favoloso rovescio ad incrociare di Musetti sulla risposta molto aggressiva del serbo!!!

15-15 Palla corta delicatissima e precisissima di Musetti.

0-15 Risposta profondissima col rovescio di Djere sulla seconda di Musetti.

5-2 Djere. Il serbo fortunatissimo grazie al nastro che praticamente gli chiude l’ultimo punto del game.

40-30 Bravo Djere in questo caso che tira ben tre vincenti col dritto alla fine piega la resistenza di Musetti col lungo linea.

30-30 Servizio al corpo vincente di Djere.

15-30 Incredibile rovescio che pizzica la linea di Musetti.

15-15 Bravo Musetti a difendersi, peccato per il rovescio lungo linea leggermente lungo.

0-15 Fuori giri il rovescio lungo linea del serbo.

2-4 Djere. Fortunato Musetti con il rovescio nell’ultimo punto del game.

40-30 Servizio esterno di Musetti e dritto ad incrociare.

30-30 Ancora una grandissima risposta del serbo sul servizio dell’azzurro.

30-15 Incredibile risposta di rovescio di Djere che inchioda Musetti.

30-0 Servizio e rovescio lungo linea incredibile dell’azzurro.

15-0 Scambio lunghissimo e durissimo, chiuso con un gran dritto lungo linea di Musetti.

4-1 BREAK MUSETTI! L’azzurro si riavvicina.

30-40 Bravo Musetti che conquista la possibilità di recuperare un break.

30-30 Bravo Musetti molto aggressivo col rovescio manda fuori giri Djere.

30-15 Servizio e rovescio lungo linea vincente di Djere.

15-15 Accelerazione lunga di Musetti.

0-15 Doppio fallo di Djere.

4-0 BREAK DJERE! Il serbo allunga nel secondo set.

40-A Djere sale bene a rete e il lob di Musetti è troppo lungo.

40-40 Djere prende in mano lo scambio col dritto, Musetti si difende bene alla fine il serbo sbaglia.

40-A Esagera ancora una volta con una soluzione di rovescio troppo complicata.

40-40 Ancora una errore di Musetti col rovescio.

40-30 Incredibile risposta di Djere sulla prima dell’azzurro, il tentativo di recupero di Musetti si spegne in rete.

40-15 Servizio vincente dell’azzurro.

30-15 Bellissimo contropiede vincente di Musetti col dritto lungo linea.

15-15 Palla corta delicatissima di Musetti, il recupero di Djere consente all’azzurro di chiudere senza problemi.

0-15 Musetti esagera col rovescio ad incrociare e sbaglia.

3-0 Djere! Alza il livello del suo gioco il serbo.

40-15 Esagera questa volta Djere con una palla corta che finisce in rete.

40-0 Servizio e dritto vincente del serbo.

30-0 Dritto ad incrociare che bacia la riga quello di Djere.

15-0 Molto aggressivo col rovescio il serbo, Musetti sbaglia il back difensivo.

2-0 BREAK DJERE! Troppo falloso in questo game l’azzurro.

15-40 Scambio abbastanza intenso con Musetti che sbaglia l’accelerazione col rovescio.

15-30 Molto profondo il dritto di Djere, Musetti tira direttamente in rete.

15-15 Musetti si apre benissimo il campo col dritto e chiude con una comodissima volée.

0-15 Risposta al corpo di Djere che mette in difficoltà Musetti che tira in rete il rovescio.

1-0 Djere. Primo game rapido in favore del serbo.

40-0 In rete la risposta aggressiva di dritto sulla seconda di Musetti.

30-0 Servizio e dritto vincente di Djere.

15-0 Bello scambio sulla diagonale di dritto, il colpo in recupero di Djere costringe Musetti a tirare il rovescio che finisce out.

INIZIA IL SECONDO SET, al servizio Djere.

6-2 MUSETTI! L’azzurro conquista in maniera autoritaria il primo set!!!

40-30 Di poco out la risposta di rovescio di Djere sul servizio di Musetti.

30-30 Prima al centro vincente.

15-30 Doppio fallo dell’azzurro, la seconda deviata dal nastro beffa Musetti.

15-15 Serve and volley che si spegne in rete di Musetti.

15-0 Servizio esterno vincente di Musetti.

5-2 BREAK MUSETTI!!!!! L’azzurro sfrutta alla grande un incredibile passaggio a vuoto del serbo.

30-40 Servizio esterno vincente di Djere, annullata anche la seconda palla break.

15-40 Prima al centro vincente del serbo. Annullata la prima palla break.

0-40 Incredibile errore di Djere che si apre bene il campo ma sbaglia il rovescio vincente.

0-30 Ancora un regalo del serbo che in uscita dalla seconda sbaglia nettamente col dritto.

0-15 Servizio e rovescio lungo di Djere.

4-2 Musetti. Game abbastanza rapido per l’azzurro.

40-15 Risposta decisamente imprecisa col rovescio del serbo.

30-15 L’azzurro non colpisce pulito col rovescio e la palla termina in corridoio.

30-0 Prima vincente di Musetti.

15-0 Musetti sale a rete e gioca una volée un po’ lunga, Djere prova il passante lungo linea ma sbaglia.

3-2 Musetti. Scambio intenso nel quale il serbo ha dovuto annullare anche una palla break.

A-40 Musetti prepara bene il lungo linea giocando sulla diagonale di rovescio ma sbaglia il vincente.

40-40 Il serbo prova ancora una palla corta sulla quale arriva Musetti e piazza la contro smorzata vincente.

A-40 Prima vincente di Djere.

40-40 Djere annulla la palla break con la prima di servizio.

30-40 Scambio meraviglioso. Musetti ha giocato qualsiasi tipo di colpo dalla palla corta, alla volée chiudendo con uno smash.

30-30 Incredibile cambio col rovescio lungo linea di Musetti che inchioda Djere.

30-15 Djere rallenta lo scambio e poi piazza l’accelerazione repentina col dritto lungo linea vincente.

15-15 Servizio, dritto e smash vincente di Djere.

0-15 Ottima palla corta di Djere sulla quale arriva incredibilmente Musetti che trova una contro smorzata incredibile, il lob del serbo è troppo lungo.

3-1 Musetti. Il serbo ha alzato il livello del suo gioco ma l’azzurro è determinatissimo!!!!!

40-30 Prima al centro vincente di Musetti.

30-30 Meraviglioso Musetti!!!! L’azzurro sale ed è costretto a tirare una volée alta molto particolare ma si espone al passante di Djere che arriva ma il toscano trova una volée bassa fantastica.

15-30 Servizio, dritto ad incrociare e sventaglio vincente di Musetti.

0-30 Djere si difende benissimo, l’accelerazione di dritto di Musetti è troppo lunga.

0-15 Molto aggressivo Djere sulla seconda di Musetti, l’azzurro sbaglia il rovescio.

2-1 Musetti. Djere si sblocca e porta a casa il primo game del match.

40-30 Musetti questa volta esagera. L’azzurro è stato bravo a prendere lo scambio in mano ma poi forza una rovescio dal centro del campo che si spegne in rete.

30-30 Splendido rovescio in contropiede di Musetti, il recupero di Djere è lungo.

30-15 Sfortunato Musetti che è costretto a salire a rete a causa della deviazione del nastro sul colpo di Djere, per il serbo è facile tirare il passante vincente col dritto.

15-15 Musetti tiene bene lo scambio col dritto ma Djere si difende molto bene, alla fine l’azzurrino sbaglia il rovescio.

0-15 Fantastica risposta vincente di Musetti col dritto lungo linea sul servizio del serbo.

2-0 Musetti. L’azzurro tiene il proprio turno di servizio.

A-40 Bravissimo Musetti!!!!!! Prima si difende bene e poi trafigge Djere con un passante precisissimo sulla discesa a rete del serbo.

40-40 Peccato! Musetti ingannato dal rimbalzo, in corridoio il suo rovescio lungo linea.

40-30 Incredibile risposta di Djere sul servizio di Musetti.

40-15 Grande braccio di ferro che vede uscire vincente Musetti che costringe all’errore il serbo col suo rovescio.

30-15 Musetti frettoloso in questa circostanza prova immediatamente a chiudere lo scambio col rovescio lungo linea che si spegne in rete.

30-0 Servizio e dritto lungo linea di Musetti, il recupero di Djere è larghissimo.

15-0 Musetti spinge bene entra con i piedi in campo e trova il dritto lungo linea vincente.

1-0 BREAK MUSETTI! Partenza fulminea dell’azzurro!!!!!

15-40 Buon servizio del serbo che sbaglia il dritto seguente.

15-30 Prima al centro vincente del serbo.

0-30 Stecca completamente il rovescio Djere in uscita dal servizio.

0-15 Buonissimo scambio chiuso con un gran colpo di rovescio di Musetti!

SI COMINCIA! Al servizio Djere!

11.05 Ultime fasi del riscaldamento, pochi minuti e prenderà il via la prima semifinale del torneo ATP 250 di Sardegna.

11.00 I tennisti in campo per il riscaldamento.

11.55 Ci siamo quasi, tra circa 5 minuti i tennisti scenderanno in campo per la semifinale del torneo ATP 250 di Sardegna.

11.50 Musetti nei tre match giocati sin qui contro Pablo Cuevas, Andrea Pellegrino e Yannick Hanfmann non ha lasciato neanche un set agli avversari.

10.45 Quello di oggi sarà un match decisamente complicato per l’azzurro che si troverà difronte un avversario in gran forma.

10.40 Il 18enne nativo di Carrara è il primo tennista nato nel 2002 ad essere arrivato nella semifinale di un torneo ATP 250.

10.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della semifinale del torneo ATP 250 di Sardegna tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere.

Il programma di Musetti-Djere – Il ranking di Lorenzo Musetti – La cronaca di Musetti-Hanfmann

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula il 18enne nativo di Carrara cerca l’assalto alla finale. Di fronte avrà un’avversario molto ostico e proprio per questo si preannuncia un match molto spettacolare.

Il 18enne nativo di Carrara è stato autore di una clamorosa cavalcata sin qui. Pablo Cuevas, Andrea Pellegrino e Yannick Hanfmann sono stati gli avversari dei quali si è sbarazzato nei primi tre incontri del torneo sulla terra rossa di Sardegna. Con il trionfo di ieri Musetti ha conquistato un record molto speciale: è il primo 2002 che è riuscito a raggiungere la semifinale in un torneo ATP. Sin qui l’azzurrino ha mostrato grande solidità oltre che colpi di altissimo livello che, ad onor del vero, aveva già messo in mostra nelle uscite delle scorse settimane.

Come anticipato in precedenza, quella di oggi sarà una partita molto complicata. Di fronte il toscano si troverà Djere, numero 74 al mondo, che in Sardegna ha vinto per 2-0 contro Sumit Nagal, Dusan Lajovic e Jiri Vesely. Il serbo è in un ottimo periodo di forma e con la sua solidità e le sue qualità tecniche e fisiche potrà mettere in seria difficoltà il giovane azzurro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. L’incontro sarà il primo del programma odierno, che avrà inizio alle ore 11.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse