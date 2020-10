Tennis, ATP Sardegna 2020: Lorenzo Musetti si ritira nel terzo set contro Laslo Djere

A Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, sabato 17 ottobre, sulla terra rossa sarda è stato disputato il match valido per le semifinali del tabellone principale di singolare maschile tra la wild card azzurra Lorenzo Musetti ed il serbo Laslo Djere, che ha visto il ritiro del primo sul punteggio di 6-2 2-6 1-4 0-15 dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Domani per lui in finale il vincente della sfida tra la wild card italiana Marco Cecchinato ed il lucky loser serbo Danilo Petrovic.

Nel primo set Musetti parte subito meglio, trovando immediatamente il break a 15, senza mai concedere occasione di rientro all’avversario. Ad andare in difficoltà, invece, è ancora il serbo, che nel quinto gioco deve cancellare un’altra palla break prima di portarsi sul 2-3. Lo trappo ulteriore è solo rinviato ed arriva, alla terza occasione, nel settimo gioco, con musetti che sale 5-2 e poi chiude alla prima occasione per 6-2 dopo 36 minuti.

Il secondo parziale si apre con il serbo che vince tredici dei primi quindici punti giocati, portandosi sul 3-0 non pesante. Scambio di break tra quarto e quinto gioco, ma poi l’azzurro non riesce mai a riavvicinarsi nel punteggio, arrivando al massimo al 2-4, prima che Djere nell’ottavo game, al primo set point, restituisca il 6-2 in 37 minuti.

La partita decisiva vede i due tennisti iniziare in modo equilibrato, con i turni in battuta tenuti agevolmente dai due contendenti, poi nel quarto game arriva, improvviso, il break a 15 di Djere, che tiene la battuta seguente e sale sul 4-1 non pesante. Musetti ravvisa un problema al braccio destro all’altezza del gomito e dopo il primo quindici del sesto game sceglie di ritirarsi.

Le statistiche indicano in 126 il numero totale di punti giocati, dei quali 69 vinti da Djere, che converte quattro delle cinque palle break ottenute. Djere è anche l’unico a mettere a segno degli ace, tre, ma a fare la differenza sono i punti vinti sulla seconda: Djere ne conquista soltanto 13 su 26, Musetti soltanto 8 su 20.

Foto: LaPresse