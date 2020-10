LIVE Moto3, GP Francia 2020 in DIRETTA: Andrea Migno davanti a tutti nel warm up. Top3 tutta italiana. Alle 11.20 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL WARM UP DELLA MOTO3

9.25 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 11.20 per la gara. Un saluto a tutti!

9.23 Italia svetta nel warm up. Migno sigla il miglior crono di giornata ad Arbolino e Vietti.

9.22 La classifica dei tempi al termine della sessione:

1 16 A. MIGNO 1:42.514 2 14 T. ARBOLINO +0.121 3 13 C. VIETTI +0.153 4 25 R. FERNANDEZ +0.169 5 75 A. ARENAS +0.235 6 70 B. BALTUS +0.319 7 55 R. FENATI +0.370 8 24 T. SUZUKI +0.399 9 2 G. RODRIGO +0.418 10 52 J. ALCOBA +0.438

9.20 Caduta per Celestino Vietti in curva 1. Non ci sono conseguenze per lui.

9.20 Bandiera a scacchi!

9.19 Arbolino cerca di strappare a Migno la leadership negli ultimi giri.

9.18 Tre italiani nei primi tre posti!

9.16 Andrea Migno svetta in classifica, ma Tony Arbolino fa meglio di lui! Il pilota di Snipers segna il crono di 1.42.833.

9.15 Vietti passa secondo in classifica! Fernandez resta terzo.

9.14 La classifica aggiornata dei tempi:

1 55 R. FENATI 1:42.886 2 25 R. FERNANDEZ +0.247 3 16 A. MIGNO +0.325 4 40 D. BINDER +0.353 5 75 A. ARENAS +0.374 6 14 T. ARBOLINO +0.409 7 70 B. BALTUS +0.414 8 2 G. RODRIGO +0.433 9 52 J. ALCOBA +0.454 10 17 J. MCPHEE +0.484

9.12 Raul Fernandez si porta al secondo posto della classifica, mentre Romano Fenati si migliora! Grande ritmo per l’alfiere di casa Max Racing!

9.10 La classifica aggiornata a metà sessione:

1 55 R. FENATI 1:43.555 2 16 A. MIGNO +0.019 3 13 C. VIETTI +0.057 4 14 T. ARBOLINO +0.270 5 70 B. BALTUS +0.472 6 75 A. ARENAS +0.508 7 25 R. FERNANDEZ +0.536 8 40 D. BINDER +0.633 9 5 J. MASIA +0.645 10 11 S. GARCIA +0.788

9.08 Arenas, Fernandez e Fenati si migliorano. Anche Baltus e Migno segnano due interessanti settori.

9.05 Salac inizia nel migliore dei modi questa giornata, ma i tempi sono ancora molto alti.

9.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.01 Alcuni piloti prendono la via della pista.

9.00 Bandiera verde! Iniziano i 20 minuti del warm up per i piloti della Moto3!

8.56 Ricordiamo che, a differenza del solito, la competizione della Moto3 si svolgerà alle 11.20 e non alle 11.00.

8.52 I centauri del Motomondiale si preparano per scendere in pista nella fredda Le Mans. Le temperature sono rigide al Circuito Bugatti e non superano i 10 gradi.

8.46 La classifica dei tempi della Q2 di ieri. Jaume Masià ha conquistato la pole-position davanti ad Albert Arenas. Quest’ultimo, spagnolo di casa Aspar, ha l’occasione in Francia di tornare secondo nel Mondiale dopo aver perso la leadership a Barcellona a favore di AI Ogura. Il giapponese, portacolori di Honda Asia, occuperà alle 11 la 17° casella dello schieramento.

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 222.5 1’41.399

2 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 217.2 1’41.419 0.020 / 0.020

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 215.8 1’41.846 0.447 / 0.427

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.4 1’41.856 0.457 / 0.010

5 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.2 1’41.920 0.521 / 0.064

6 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 213.9 1’41.947 0.548 / 0.027

7 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 217.2 1’41.962 0.563 / 0.015

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 216.3 1’41.982 0.583 / 0.020

9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.3 1’42.190 0.791 / 0.208

10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.3 1’42.363 0.964 / 0.173

11 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 221.1 1’42.383 0.984 / 0.020

12 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 215.8 1’42.539 1.140 / 0.156

13 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.7 1’42.544 1.145 / 0.005

14 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 219.1 1’42.597 1.198 / 0.053

15 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 219.6 1’43.112 1.713 / 0.515

16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 213.9 1’43.305 1.906 / 0.193

6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

8.42 I giovani centauri della Moto3 si apprestano a vivere l’undicesima prova del Mondiale. Lo spettacolo è assicurato a Le Mans in una corsa che potrebbe cambiare le sorti della classifica.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up del GP di Francia per quanto riguarda la Moto3

Presentazione Moto3 GP Francia – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live del warm up e del Gran Premio di Francia per quanto riguarda la Moto3. Dopo le emozioni di ieri e la pioggia che ha condizionato le sessioni del venerdì, i giovani centauri del Motomondiale si apprestano a vivere l’undicesima prova del 2020.

Archiviata la competizione di Barcellona, Ai Ogura (Honda Asia) si prepara a difendere la leadership del Mondiale da Albert Arenas (Aspar), ritirato nella tappa di catalana in seguito ad una caduta in curva 4.

Jaume Masià scatterà dalla pole-position. Lo spagnolo di casa Leopard ha siglato la miglior prestazione con il tempo di 1.49.399. Secondo posto sullo schieramento per lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) davanti al britannico John McPhee (Sprinta) ed all’iberico Raul Fernandez (KTM Ajo), primo della seconda fila.

Il nostro Tony Arbolino (Snipers), settimo sulla griglia di partenza di domani, è primo degli italiani che cercheranno di confermarsi dopo l’ottima performance di Barcellona (Spagna). In difficoltà il leader del Mondiale Ai Ogura che scatterà dalla diciassettesima piazza.

Appuntamento alle 9.00 per il warm up e successivamente alle 11.00 il GP di Francia. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

