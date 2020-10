LIVE Kenin-Kvitova 6-4 7-5, Roland Garros 2020 in DIRETTA: Kenin si prende meritatamente la finale di Parigi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL MATCH

GAME, SET & MATCH: Con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e quarantacinque minuti Sofia Kenin batte Petra Kvitova e si prende la finale del Roland Garros 2020! Nell’ultimo atto dello slam su terra rossa l’americana affronterà la polacca Iga Swiatek!

A-40 Dritto della Kvitova in corridoio, match point per la Kenin!

40-40 Erroraccio della ceca che manda in rete il dritto al volo. Si va ai vantaggi

30-40 Gran punto della Kvitova con lo schiaffo di dritto

30-30 Profonda la risposta della ceca, l’americana manda in rete

30-15 In rete il dritto della Kvitova, Kenin a due unti dal match

15-15 Buon rovescio della Kvitova, la Kenin scivola e lascia scorrere la palla

15-0 Va lungo di un nonnulla il rovescio della ceca

6-5 KENIN! ALTRO BREAK! Kvitova prova a uscire dallo scambio con il rovescio incrociato, fuori di poco. Altra chance di chiudere il match per la Kenin

30-40 Sbaglia la misura del rovescio la Kenin

15-40 La Kenin continua a scambiare in modo profondissimo, quasi tra i piedi della Kvitova. La ceca manda in rete il colpo. Due chance di 6-5

15-30 Che ha sbagliato la Kenin! Fa andare avanti e indietro la Kvitova, poi al momento di chiudere lo scambio manda il rovescio lunghissimo!

0-30 Gran scambio concluso con il rovescio incrociato dall’americana

0-15 Torna incisiva in risposta la Kenin che si apre il campo con il dritto

5-5 Sbaglia il rovescio incrociato dalla Kenin, e la Kvitova rimane in partita!

15-40 Profondi i colpi della Kenin, che grazie alla riga si prende il primo punto del game

0-40 Disturbata dal vento, la Kenin manda in rete il back. Tre chance per il 5-5

0-30 Ora la Kvitova continua a spingere, la Kenin non tiene i colpi avversari

0-15 Out il dritto della Kenin da fondocampo

5-4 Kenin, Gran dritto lungolinea della ceca. Ora la Kenin servirà per il match

40-30 Fuori il dritto dell’americana, possibilità del 5-4

30-30 Seconda di servizio velocissima della Kvitova, non può nulla la Kenin

15-30 La Kenin chiama la Kvitova a rete con la smorzata, la ceca risponde bene al lungolinea ma non alla seconda offensiva

15-15 Doppio fallo di Petra Kvitova

15-0 Prova a rispondere in maniera aggressiva la Kenin, il rovescio finisce in rete

5-3 KENIN Ace centrale dell’americana, ora la Kvitova serve per restare in partita

40-15 Servizio angolato (e aiutato dal vento) per la Kenin, la Kvitova non riesce a rispondere

30-15 Scambio lungo, la Kvitova prova ad uscirne con il back che va in corridoio

15-15 Ennesimo errore in risposta della ceca, che continua a spingere ogni volta che può

0-15 Rovescio in lungolinea della Kvitova che coglie la Kenin impreparata

4-3 Kenin, l’americana non riesce a controllare il servizio dell’avversaria

40-0 Errore di dritto della Kenin, tre possibilità per il 4-3

30-0 Serve bene la ceca, che segue a rete e chiude con la volée

15-0 Servizio potente ed esterno per la Kvitova

4-2 Kenin, l’americana fa correre per il campo la Kvitova che non riesce a mettere la palla dall’altra parte. Game lunghissimo

A-40 Servizio e rovescio in controtempo, chance di 4-2 Kenin

40-40 e altro salvataggio della Kenin, che arriva sulla palla corta dell’avversaria e la manda in controtempo

40-A Risposta vincente della Kvitova, altra palla break per lei in questo game

40-40 Sfortunata la Kvitova, la palla si impenna sul nastro e lascia tutto il tempo alla Kenin per il suo dritto

40-A Regalo della Kenin che manda in rete un dritto comodo

40-40 Buon servizio e gran rovescio in diagonale, la Kenin si salva

40-A Altro doppio fallo Kenin, che sembra nervosa. Una chance per la ceca

40-40 Gran servizio della Kenin, altri vantaggi

40-A La Kvitova viene chiamata all’attacco e chiude con il dritto lungolinea. Palla del 3-3

40-40 Esce male il back della Kenin, altri vantaggi. Quarto game consecutivo

40-30 Diagonale angolatissimo della Kvitova, la Kenin non può arrivarci

40-15 Si va con lo scambio lungo, la Kenin si crea lo spazio per il dritto lungolinea. Due palle del 4-2

30-15 Doppio fallo Kenin, secondo della partita

30-0 Punto un po’ fortunato, trova la riga sull’ennesima difesa, la Kvitova è sorpresa e rimette a casaccio lasciando campo aperto alla Kenin

15-0 Grande profondità in back della Kenin, che costringe per l’ennesima volta all’errore la ceca

3-2 KENIN, ALTRO BREAK! Gran punto dell’americana che si apre il campo e conclude di dritto

40-A La Kvitova sembra aver perso sicurezza nei propri colpi, altro errore

40-40 Errore da parte della ceca, di nuovo ai vantaggi

A-40 La Kvitova ritrova la prima, chance del 3-2

40-40 Gran punto della Kenin, si va ai vantaggi

40-30 La Kenin rimane ancora aggrappata

30-15 Esce di pochissimo la difesa da racchettoni della Kenin

15-15 La ceca prova a entrare in campo con il rovescio, ma sbaglia la misura

15-0 Servizio e schiaffo al volo della Kvitova

2-2 La Kenin induce l’avversaria ad altri due errori, si torna in parità

40-40 Risposta molto profonda per la Kvitova, ancora vantaggi

A-40 Dritto incrociato in controtempo della Kenin, che ha la chance del 2-2

40-40 Altro errore in risposta per la ceca, su un’ottima seconda della Kenin

30-40 Si apre bene il campo la Kvitova, palla break per lei

30-30 Ancora aggressiva in risposta la Kvitova, ancora un errore

15-30 Muore in rete la palla corta della Kenin

15-15 Risposta fuori giri della Kvitova

0-15 Gran smorzata di Petra Kvitova, inarrivabile per la Kenin

2-1 Kvitova, servizio e dritto per lei

A-40 Battuta poderosa della Kvitova, chance di 2-1

40-40 Errori da una parte e dall’altra: si va ai vantaggi

30-30 La Kvitova va all’attacco ma manda centrale uno schiaffo al volo, la Kenin strappa il punto di lungolinea

30-15 Un altro errore di dritto per la numero 11 al mondo

30-0 Altro punto Kvitova

15-0 Questa volta è la Kvitova a difendersi, la Kenin va a rete e la ceca la infila con un bel dritto

1-1 Se la cava ancora con i colpi profondi l’americana, si va sul servizio della Kvitova

40-15 Seconda di servizio molto potente per la Kenin

30-15 La Kenin si difende bene e costringe l’avversaria all’errore di dritto

15-15 Altro gran rovescio della Kvitova

15-0 La Kenin arriva su una smorzata lunga della Kvitova e infila il passante

0-1 Kvitova, due buoni scambi per la ceca che si porta a casa il primo game del secondo set

30-15 La Kenin prova ad aggredire il servizio avversario, rovescio fuori giri

15-15 Servizio potentissimo della Kvitova, non contenuto dall’americana

0-15 Il secondo set inizia con un ottimo rovescio della Kenin

6-4 KENIN! L’americana serve bene, la Kvitova spinge ancora ma manda fuori la risposta, la vincitrice dell’Australian Open 2020 chiude il primo set in 38′

A-40 Sbaglia il dritto in diagonale la Kvitova, altro set point per la Kenin

40-40 Primo doppio fallo della Kenin, si va ai vantaggi

40-30 La Kvitova chiede troppo alla sua risposta su una buona prima esterna dell’avversaria, set point

30-30 Strenua difesa della Kenin, che esce dallo scambio con una smorzata che si spegne dall’altra parte

15-30 Ci ha riprovato la ceca con la risposta aggressiva, palla in corridoio

0-30 Grande rovescio con i piedi dentro al campo della Kvitova

0-15 Indecisa la Kenin, che sbaglia un dritto centrale

5-4 La Kenin non controlla la risposta, si va sul 5-4. Kenin servirà per il set

40-0 Ace per la ceca

30-0 Servizio e dritto della Kvitova

15-0 In rete il dritto della Kenin

5-3 La Kvitova si apre bene il campo ma il suo dritto mancino è troppo profondo, rimane un break di margine tra le due

A-40 Ace centrale della Kenin, palla del 5-3

40-40 Palla break annullata con un’ottima prima di servizio

30-40 Kvitova chiama a rete la Kenin, che legge bene il colpo ma sbaglia il dritto vincente. Palla break

30-30 Altro errore della ceca, che sullo scambio manda lungo il colpo

15-30 Ottimo back della Kenin che toglie il tempo all’avversaria

0-30 la Kvitova prende il controllo dello scambio e chiude con la smorzata

0-15 Subito aggressiva la Kvitova, che sembra aver ritrovato feeling con la partita

4-3, altro ace della Kvitova

40-30 Ace della Kvitova, primo del suo match

30-30 Ottima seconda di servizio della ceca, con la Kenin che manda fuori giri la risposta

15-30 La Kvitova prova il serve and volley: palla in rete

15-15 Bastonata incrociata di rovescio della Kvitova

0-15 Subito gran risposta della Kenin. Fino ad ora molti scambi brevi

4-2 BREAK KVITOVA! Gran scambio, Kenin ne esce con la smorzata, Kvitova ci arriva, l’americana vadall’altra parte con l’aiuto del nastro, la ceca e un muro e la Kenin sbaglia

30-40 La Kenin si difende strenuamente e costringe all’errore l’avversaria

15-40 Questa volta esce la risposta della numero 11 al mondo

0-40 La risposta profonda della Kvitova mette in estrema difficoltà l’americana, altro errore

0-30 Nuova ottima risposta della ceca

0-15 Si gioca sulla diagonale di rovescio, ne esce vincitrice la Kvitova

4-1 ALTRO BREAK KENIN! Va lunghissimo il rovescio della Kvitova, che continua a sbagliare tantissimo!

15-40 Risposta vincente della Kenin, due palle del 4-1

15-30 In rete il back della Kenin

0-30 Kenin fa spostare la sua avversaria e si apre il campo per il rovescio lungolinea

0-15 Fallosissima la Kvitova fino ad ora, con tanti errori da parte sua

3-1 Questa volta la risposta della ceca si affossa in rete

40-30 Che risposta di Kvitova! Rovescio incrociato meraviglioso

40-15 La Kenin fa fare il tergicristallo alla Kvitova e si prende due palle del 3-1

30-15 Ace centrale della Kenin

15-15 Finalmente una risposta in campo della ceca, la Kenin non può niente

15-0 La Kvitova continua a spingere in risposta, ma non è ben calibrata

2-1 BREAK KENIN! Ottima la risposta dell’americana che costringe la ceca all’errore

15-40 Altro errore della Kvitova, due palle break per la Kenin

15-30 Scappa il rovescio della Kvitova

15-15 Bellissima palla corta di rovescio della Kenin sulla seconda dell’avversaria

15-0 Kenin stecca la risposta, non aiutata dal vento

1-1 Game Kenin, che tiene il servizio cogliendo la riga di dritto

40-30 Rovescio profondissimo della Kvitova che toglie il tempo all’avversaria

40-15 La Kvitova prova subito a spingere ma manda la risposta in rete

30-15 in rete il dritto di Kenin, scambi brevi fino ad ora

30-0 La Kvitova sbaglia due risposte consecutive

1-0 Altro errore di Kenin al rovescio, primo game Kvitova

40-0 Altra ottima battuta della ceca

30-0 Gran servizio della Kvitova, l’americana manda corta la risposta

15-0 Stecca il dritto la Kenin, primo punto per la ceca

16.45 SI COMINCIA! Servizio Kvitova

16.40 Piccola curiosità: Sofia Kenin, prima del suo grande cammino in Francia, aveva vinto soltanto cinque partite sulla terra rossa. Niente male, per una tennista che aveva detto di ‘odiare’ la superficie fino allo scorso anno

16.35 Molto più agevole il cammino della Kvitova: 6-3 7-5 a Oceane Dodin, doppio 6-3 alla nostra Jasmine Paolini, 7-5 6-3 a Leylah Fernandez, 6-2 6-4 a Shuai Zhang, altro doppio 6-3 a Laura Siegemund

16.30 Per la Kenin, vincitrice dell’Australian Open, prima volta in semifinale a Parigi. Il suo cammino: 6-4 3-6 6-3 a Liudmila Samsonova, 3-6 6-3 6-2 ad Ana Bogdan, 6-2 6-0 ad Irina Bara, 2-6 6-2 6-1 a Fiona Ferro, 6-4 4-6 6-0 a Danielle Collins

16.26 Terza volta che la Kenin e la Kvitova si affrontano nel circuito: in entrambi i casi ne uscì vincitrice la ceca. Tra queste partite anche una sulla terra rossa, nel torneo di Madrid del 2019, 6-1 6-4 in un’ora e sedici minuti

16.21 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda semifinale del Roland Garros femminile tra l’americana Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova. Sul Court Philippe Chatrier sfida tra due tenniste di alto livello che sognano la loro prima finale a Parigi.

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’americana Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova, valido per le semifinali femminili del Roland Garros 2020. Sul Court Philippe Chatrier sfida tra due tenniste di alto livello che sognano la loro prima finale a Parigi.

La Kenin, vincitrice dell’ultimo Australian Open, arriva al penultimo atto disputando il terzo set in quattro delle cinque partite disputate a Parigi; ma l’americana di origine russa non è mai stata una giocatrice di spicco sulla terra rossa, tanto da dichiarare in un’intervista di aver ‘odiato’ la superficie fino allo scorso anno.

Di fronte a lei l’esperta Kvitova, che fino ad ora è stata un rullo compressore qui in Francia. La vincitrice di Wimbledon 2011 e 2014 non ha ancora lasciato un set nelle sfide contro Oceane Dodin, Jasmine Paolini, Leylah Fernandez, Shuai Zhang e Laura Siegemund, e ha dalla sua i due precedenti a favore di Miami 2018 e di Madrid 2019.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra l’americana Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova, valido per le semifinali femminili del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia al termine della sfida tra Iga Swiatek e Nadia Podoroska. Buon divertimento!

