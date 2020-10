Roland Garros 2020, risultati 6 ottobre tabellone femminile: Trevisan eliminata ai quarti da Swiatek. In semifinale anche Podoroska

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Martina Trevisan al Roland Garros 2020. L’azzurra non ha potuto niente davanti allo strapotere di Iga Swiatek. La polacca si è imposta col punteggio di 6-3 6-1. Nonostante il grande impegno e la grinta messa in campo dalla 26enne nativa di Firenze la classe e le immense potenzialità della numero 54 del mondo sono venute a galla prepotentemente. Il punteggio forse un po’ troppo severo ma la superiorità di Swiatek è stata evidente soprattutto nel secondo set nel quale Trevisan ha lottato come una leonessa ma non è riuscita quasi mai ad impensierire l’avversaria. Nonostante tutto per la toscana si chiude un torneo sensazionale.

Nel secondo quarto di finale di giornata Elina Svitolina, numero 5 del mondo, è crollata in due set (6-2 6-4) sotto i colpi di Nadia Podoroska. L’argentina è stata capace di imporre il proprio gioco fatto di grande intensità, mandando in crisi la tennista ucraina che ha visto infrangersi il sogno di raggiungere la finale dello Slam transalpino.

Ad aprire la giornata l’ultimo ottavo di finale che ha visto trionfare in tre set (6-4 4-6 6-4) Danielle Rose Collins contro Ons Jabeur. Come dimostra il punteggio è stata una partita molto equilibrata e ricca di colpi di scena, in particolare nell’ultimo set dove si sono visti ben sette break.

ROLAND GARROS: RISULTATI FEMMINILI 6 OTTOBRE

Collins D. R. (Usa)-Jabeur O. (Tun) 6-4 4-6 6-4 (Ottavi di finale)

Podoroska N. (Arg)-Svitolina E. (Ukr) 6-2 6-4 (Quarti di finale)

Swiatek I. (Pol)-Trevisan M. (Ita) 6-1 6-1 (Quarti di finale)

