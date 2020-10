LIVE Swiatek-Podoroska 6-2, 6-1 Roland Garros 2020 in DIRETTA: la polacca schianta l’argentina conquistando il pass per la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GAME, SET & MATCH: Con il punteggio di 6-2, 6-1 Iga Swiatek batte nettamente Nadia Podoroska conquistandosi così la finale del singolare femminile in questa edizione 2020 del Roland Garros. La polacca attenderà ora la vincente del match (che inizierà alle 16:30 circa) fra Kenin (Usa) e Kvitova (Cze).

40-15 Altro giro, altro vincente: due match point.

30-15 Splendido rovescio dal centro della nativa di Varsavia: imprendibile.

15-15 Gran recupero di Podoroska che non si dà per vinta e venendo a rete riesce a portarsi a casa un bel quindici.

15-0 La polacca inizia approfittando di un errore in risposta della sua rivale questo decisivo game.

5-1 Swiatek che si riprende il break e andrà ora a servire per il match, con palle nuove fra l’altro.

15-40 Dritto sulla riga della polacca, che si procura due palle break.

15-30 Swiatek torna avanti nel conto di questa ripresa.

15-15 Si riparte con un copione quasi classico: un punto a testa anche in questo sesto game del secondo set.

4-1 Podoroska riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio accorciando parzialmente le distanze dalla sua avversaria.

40-A Sbaglia un appoggio di non facile lettura Swiatek regalando una quarta opportunità alla sua rivale.

40-40 Ancora “egalitè”, altro “gratuito” da fondo campo di Podoroska.

40-A Terza palla break: sbaglia la volèe a rete Swiatek.

40-40 Si torna in parità per l’errore in risposta dell’argentina.

40-A Bel dritto della ragazza di Rosario: nuova opportunità di break.

40-40 Annullata, il che vuol dire parità.

30-40 Palla break per Podoroska.

30-30 Errori da una parte e dall’altra. Procedono a braccetto le rivali in questo game.

15-15 Fa tutto la polacca: prima sbaglia un colpo spedendolo fuori, poi attacca trovando uno smash vincente.

4-0 Swiatek che si prende addirittura un doppio break di vantaggio in questo secondo set.

15-40 Esaltante punto conclusosi con una battaglia sotto rete, vinta da Swiatek con un pallonetto splendido: ci sono due palle break.

15-30 Ancora una volta il nastro “gioca” a favore dell’argentina bloccando un dritto della polacca.

0-30 Un dritto vincente in contropiede e una risposta che porta all’errore della rivale: Swiatek mette a referto altri due quindici.

3-0 Conferma il break Swiatek tenendo addirittura il servizio a zero.

40-0 Servizio e rovescio: altro colpo che va a segno. Settimo vincente del secondo set per l’europea.

30-0 Due ulteriori punti in successione per la polacca.

2-0 Swiatek: la ragazza del 2001 piazza, come in apertura del primo set, il break anche in questo secondo parziale.

40-A Altra palla break per la polacca.

40-40 Annullata da un buon dritto della sudamericana.

30-40 Risposta vincente di Swiatek, che si guadagna una palla break.

30-30 Scappa completamente il rovescio alla tennista di Rosario.

15-30 Esce, seppur di poco, il tentativo di recupero difensivo tentato da Podoroska.

30-0 Doppio errore della ragazza di Varsavia, che regala due punti alla rivale.

1-0 Swiatek non abbassa la soglia di concentrazione ripartendo al massimo anche in questo secondo set.

40-15 Risoluzione in tre colpi: servizio, dritto e rovescio.

30-15 Il nastro respinge negativamente il rovescio dell’europea.

30-0 Due punti velocissimi per la polacca, che ha approfittato anche degli errori della rivale.

SI RIPARTE! E’ SWIATEK A SERVIRE.

Qualche istante di break fra un parziale e l’altro.

6-2 SWIATEK IN 36′ SI AGGIUDICA IL PRIMO SET!

40-A Martella col dritto la tennista classe 2001, che si procura una nuova chance per chiudere il parziale.

40-40 Annullato il secondo: stecca clamorosa per Swiatek.

30-40 Annullato il primo: lettura splendida dell’argentina, che fiuta la palla corta e si fa trovare pronta a rete.

15-40 Dopo l’errore di Podoroska, ci sono due set point.

15-30 Super risposta della ragazza di Varsavia, che si prende il punto.

15-15 Un punto a testa in apertura di game.

5-2 Swiatek: tiene il servizio a zero e si guadagna, nel suo prossimo turno, la possibilità di servire per il primo set.

40-0 Discesa a rete che porta dividendi per la tennista polacca. Altro punto per lei.

30-0 Errore in recupero dell’argentina, che spedisce il suo dritto a tre metri dalla linea di fondo campo.

15-0 Dritto vincente e mortifero di Swiatek.

4-2 E lo fa. Podoroska prova a rimanere a contatto della sua avversaria. Per rientrare in partita le serve un break.

40-15 Dritto in contropiede che finisce fuori di parecchi metri: Podoroska ha la chance di accorciare.

30-15 Sbaglia un passante abbastanza facile Swiatek: il suo colpo si spegne in rete.

15-15 Un punto a testa, in apertura di questo sesto game.

4-1 Tiene il servizio Swiatek, che conserva tre game di vantaggio in questo primo set.

A-40 Fotocopia dello scambio precedente.

40-40 Sciupa tutto Podoroska spedendo in corridoio un dritto piuttosto aperto.

30-40 Palla break per Podoroska: altro errore della sua rivale. Non funziona il back di rovescio della polacca.

30-30 Altra discesa a rete della ragazza classe 1997, che sembra aver trovato un po’ di coraggio.

30-15 Attacco vincente della tennista sudamericana.

30-0 Sbaglia un colpo lungo linea Podoroska.

15-0 Ricomincia a martellare la polacca.

3-1 Accorcia, conquistando il primo game del suo match, la tennista argentina.

A-40 Attacco a rete di Podoroska, Swiatek cerca il pallonetto ma sbaglia la misura.

40-40 L’argentina sbaglia nel tentativo di “produrre” una palla corta: sbatte sul nastro.

40-30 Podoroska trova finalmente un bel dritto.

30-30 Entra di forza Swiatek: il suo rovescio lungo linea è caldissimo.

30-15 L’argentina “restituisce” uno dei due favori.

30-0 Altro errore da fondo campo della ragazza di Varsavia.

15-0 Sbaglia una comoda smorzata Swiatek regalando il punto alla rivale.

3-0 Conferma il break e l’assoluto dominio attuale Swiatek, che si prende tre game di vantaggio in questo primo set.

40-15 Comanda il gioco e fa punto con l’ennesimo dritto a sventaglio l’attuale numero 54 del mondo.

30-15 Smorzata ben letta dalla Podoroska, che torna a fare punti.

30-0 Ottima prima per la nativa di Varsavia.

15-0 Rovescio in cross – vincente – per la polacca.

2-0 Swiatek, che piazza subito il break.

15-40 Errore in risposta della ragazza classe 2001.

0-40 Dritti a ripetizione della Swiatek: tre palle break.

0-30 Comanda il gioco e trova il vincente la tennista europea.

0-15 Troppo tenera la seconda di servizio della Podoroska: Swiatek entra con la risposta prendendosi il punto.

1-0 Swiatek: il primo game va alla polacca che tiene il servizio.

A-40 Vantaggio interno. Podoroska ingannata dal vento nel tentativo di risposta.

40-40 Perde la misura col rovescio lungo linea la polacca: parità.

40-40 Punto in fotocopia per la nativa di Varsavia.

30-30 Servizio e dritto per Swiatek: a segno.

15-30 Accorcia le distanze, sul suo servizio, la polacca.

0-30 Battaglia a rete vinta con una bella volèe dall’argentina.

0-15 Il primo punto del match va alla Podoroska.

E’ COMINCIATO IL MATCH! SWIATEK AL SERVIZIO.

15.05 Le giocatrici sono arrivate sul campo: hanno svolto il sorteggio e ora stanno completando le operazioni di riscaldamento.

15.00 Breve recap sul percorso delle due.

Swiatek è arrivata qui eliminando nell’ordine Vondrousova (6-1, 6-2), Su-Wei (6-1, 6-4), Bouchard (6-3, 6-2), Halep (6-1, 6-2) e l’azzurra Trevisan (6-3, 6-1).

Podoroska ha invece estromesso nel torneo Minnen (6-2, 6-1), Putinceva (6-3, 1-6, 6-2), Schmiedlova (6-3, 6-2), Krejcikova (2-6, 6-2, 6-3), e Svitolina (6-4, 6-2).

14.55 Situazione meteo su Parigi: attualmente vi sono 18 gradi, il cielo è coperto ma non sembrano esserci rischi per possibili rovesci a carattere temporalesco.

14.50 Nadia Podoroska invece è la prima argentina a raggiungere questo traguardo addirittura dal 2004, in quell’occasione fu Paola Suarez a tagliare l’ideale traguardo delle “Magnifiche 4” sempre sui campi del torneo francese.

14.45 Iga Swiatek è la prima polacca ad approdare a una semifinale slam dai tempi di Agnieszka Radwańska, che lo fece nel 2016 agli Australian Open.

14.40 Non ci sono precedenti fra la tennista europea e quella sudamericana: due sorprese assolute del torneo parigino.

14.35 Poco meno di mezz’ora all’inizio del match.

14.30 Buon pomeriggio gentili lettori di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE testuale della prima semifinale del tabellone di singolare femminile di questo strano Roland Garros 2020, dove a fronteggiarsi saranno a polacca Iga Swiatek e l’argentina Nadia Podoroska.

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra la polacca Iga Swiatek e l’argentina Nadia Podoroska, valido per le semifinali femminili del Roland Garros 2020. Sul Court Philippe Chatrier la tennista europea vuole continuare a stupire al cospetto della qualificata sudamericana.

Iga Swiatek, che ha posto fine al torneo della numero uno del seeding, la romena Simona Halep, nei quarti ha eliminato l’ultima azzurra in tabellone, Martina Trevisan, che da qualificata si era spinta fino alle ultime otto del torneo, entrando così tra le prime 100 al mondo.

Oggi la polacca, nel penultimo atto, si troverà di fronte un’altra qualificata, l’argentina Nadia Podoroska, che arriva da otto successi consecutivi sulla terra battuta transalpina. La sudamericana vuole fare la storia partendo dalle qualificazioni nella prima semifinale, che scatterà alle ore 15.00.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra la polacca Iga Swiatek e l’argentina Nadia Podoroska, valido per le semifinali femminili del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse