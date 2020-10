Roland Garros 2020, Petra Kvitova cede a Sofia Kenin nella seconda semifinale

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros di tennis 2020, oggi, giovedì 8 ottobre, si è disputata anche la seconda semifinale del tabellone di singolare femminile, mentre nella giornata di sabato 10 ottobre alle ore 15.00 verrà disputata la finale tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Sofia Kenin. La tennista americana, infatti, numero 4 del seeding, oggi supera per 6-4 7-5 in un’ora e 45 minuti di gioco la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 7.

Nel primo parziale parte molto meglio Kenin, che dallo 0-1 si porta sul 4-1 centrando due break a quindici nel terzo e nel quinto gioco. La boema reagisce e subito recupera uno dei due break di ritardo, poi la statunitense deve annullare la palla del 4-4, ma si salva e sale 5-3. Kenin va a servire per la frazione, sciupa un set point, ma ai vantaggi chiude 6-4 in 40 minuti.

Molto più movimentato il secondo parziale, in cui nel quarto, lunghissimo game, Kvitova non coglie un break point. Segue un gioco molto lungo e ai vantaggi Kenin trova l’allungo. Kvitova resta aggrappata al match ma sciupa ben quattro occasioni per il controbreak. Nel decimo game la statunitense serve per il match ma cede il servizio e si fa raggiungere, salvo poi trovare un nuovo allungo nel gioco seguente. Kenin serve ancor per il match, annulla una palla break ed ai vantaggi chiude 7-5 in 65 minuti.

Le statistiche mostrano come la statunitense abbia vinto più quindici sulla prima (38 su 57 contro 21 su 34), ma non sulla seconda (11 su 26 contro 16 su 29), per un totale di 75 punti vinti contro 71.

RISULTATO SECONDA SEMIFINALE FEMMINILE 8 OTTOBRE

Sofia Kenin batte Petra Kvitova 6-4 7-5

Foto: LaPresse