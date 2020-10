LIVE Italia-Irlanda Under21 2-0 in DIRETTA: Cutrone e Sottil regalano un successo pesante agli azzurrini. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ITALIA-IRLANDA 2-0

19.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

19.05 Ecco le pagelle:

ITALIA U21 (3-5-2) : Cerofolini 6.5; Vogliacco 7, Buongiorno 6.5, Pirola 6.5; Birindelli 6, Ricci 6.5 (Nicolussi Caviglia s.v.), Tonali 6, Muratore 5.5 (Portanova 6), Frabotta 7; Sottil 8.5 (Raspadori s.v.), Cutrone 8.

IRLANDA U21 (4-3-2-1) : Banuzu 6; O’Connor L. 5, Masterson 5, Collins 6, Leahy 5; Smallbone 5.5, Coventry 6.5, Taylor 6 (Grant 5.5); Elbouzedi 6.5, Ronan 5 (Mandroiu s.v.); Obafemi 5 (Afolabi 6).

19.00 Strepitosa vittoria per gli azzurrini completamente decimati, con solo quattro elementi dell’Under 21, ottima prestazione sul piano tecnico-tattico. Bollini regala a Nicolato la testa della classifica con una partita in meno.

94′ Fine della partita, Italia-Irlanda U21 2-0.

92′ Gara che si avvia alla sua naturale conclusione.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Controlla bene la partita la nazionale azzurra.

86′ Fuori Ricci e dentro Nicolussi Caviglia nell’Italia U21.

84′ Sarebbe una vittoria preziosissima per l’Italia dopo questa settimana complicata.

82′ Fuori Sottil e dentro Raspadori nell’Italia U21.

80′ Prova l’assalto la squadra Irlandese nel disperato tentativo di riaprire la partita.

78′ Ricci si guadagna un buon fallo che fa respirare la squadra.

76′ Giallo per Cerofolini per perdita di tempo nella ripresa del gioco.

74′ Dentro Afolabi, Mandroiu e Grant, fuori Obafemi, Ronan e Taylor nell’Irlanda U21.

72′ Si prepara la girandola di cambi nella panchina dell’Irlanda.

70′ Cutrone e Sottil cominciano a sentire la stanchezza, soprattutto la punta di proprietà della Fiorentina.

68′ Ammonito Collins per la gomitata precedente.

66′ Cutrone subisce una gomitata a centrocampo, si scalda la partita.

64′ Elbouzedi spaventa l’Italia con un tiro che finisce sull’esterno della rete.

62′ L’Italia sta compiendo una vera impresa con giocatori che non si erano quasi mai allenati insieme.

60′ Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool, Cutroneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, strepitosa azione di Sottil che se ne va sulla destra e mette in mezzo per Cutrone che non sbaglia, Italia-Irlanda U21 2-0.

58′ Si cominciano a muovere le panchine, si riscaldano Nicolussi Caviglia, Raspadori, Pobega.

56′ Si alza il pressing dell’Irlanda, ma l’Italia regge bene sul campo.

54′ Prestazione sottotono per Tonali che sembra non essere ancora particolarmente in forma.

52′ Ronan ci prova dalla distanza, ma nessun pericolo per il portiere azzurro.

50′ Frabotta per Ricci che da ottima posizione sbaglia la conclusione.

48′ Entra Portanova e fuori Muratore per l’Italia U21.

46′ Inizia la ripresa!

17.55 Bene l’Italia in difesa che regge benissimo con una difesa che non aveva mai giocato insieme (Vogliacco, Pirola e Buongiorno), centrocampo che soffre ma da una accelerazione offensiva di Sottil riesce a portarsi meritamente in vantaggio.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Fine del primo tempo, Italia-Irlanda U21 1-0.

45′ Ci sarà un solo minuto di recupero.

43′ Goooooooooooooooooooooooooool, Sottillllllllllllllllllllllllllllllllllllll, grandissima rete di Sottil che stoppa il pallone sulla sinistra rientra e tira sul secondo palo forte e preciso, Italia-Irlanda U21 1-0.

41′ La sensazione è che con una punta in più si possa arrivare ad una maggiore incisività in fase offensiva.

39′ Birindelli lancia Frabotta che sbaglia il cross da mettere in mezzo dalla sinistra.

37′ Tra i giocatori più in difficoltà dell’Italia ci sono Birindelli e Ricci.

35′ Tonali prova ad alzare il ritmo della partita, pochi movimenti però in profondità da parte degli azzurrini.

33′ Sottil spreca una buona occasione, recupera in ottima posizione ma non inquadra la porta con il sinistro.

31′ Soffre l’Italia quando si attacca nelle zone esterne del campo ma non da la sensazione di supremazia l’Irlanda.

29′ Ottima lettura di Buongiorno che ferma Obafemi con il corpo.

27′ Tiro debole di Muratore che si spegne sulle mani di Banuzu.

25′ Problemi nella fase di costruzione dell’Italia, dove Tonali appare isolato.

23′ Sottil lancia Birindelli che sbaglia il cross da posizione invitante.

21′ Buona prestazione fino a questo momento dei centrali azzurri, che non avevano mai giocato insieme.

19′ Ammonito Pirola che ferma con un fallo Obafemi lanciato in contropiede.

17′ Bene Frabotta a sinistra, mentre a destra Birindelli in evidente difficoltà da esterno tutta fascia.

15′ Sottil ci prova con l’esterno sinistro, pallone fuori.

13′ Frabotta riesce a mettere in mezzo un buon pallone ma Cutrone non arriva all’impatto.

11′ Birindelli arriva sul fondo ma sbaglia completamente il cross.

9′ Spinge l’Irlanda che dimostra una buona personalità nei suoi ragazzi.

7′ Taylor ci prova di sinistro, fuori di poco.

5′ Bollini chiede di alzare il baricentro della squadra.

3′ Pressing per la nazionale Irlandese che prova ad approfittare della situazione iniziale di sbandamento dell’Italia.

1′ Inizia la partita!

16.55 Inni nazionali in corso, tra poco si parte!

16.50 Si riscaldano i giocatori in campo, sono carichi gli azzurrini.

16.45 Classifica del girone:

1° – Repubblica d’Irlanda U21 – 16 punti

2° – Italia U21 – 13 punti

3° – Svezia U21 – 12 punti

4° – Islanda U21 – 12 punti

5° – Armenia U21 – 3 punti

6° – Lussemburgo U21 – 3 punti

16.42 Ricordiamo che l’Italia deve assolutamente vincere per puntare al primo posto.

16.39 Mancano solamente venti minuti all’inizio della partita.

16.36 L’andata era finita 0-0 in casa dell’Irlanda.

16.33 l’Arbitro sarà Jlakubik (Polonia).

16.30 Causa i molti casi di Covid, l’Under 21 ha praticamente lasciato spazio all’Under 20 di Bollini con i rinforzi di Tonali, Cutrone, Sottil, Ricci e Frabotta.

16.27 Mentre per l’Irlanda sono a disposizione: Mcginty, Afolabi, Grant, Ogunfaolu-Kayode, Mandroiu, O’Connor T., Ferry, Scales, McNamara.

16.24 A disposizione per l’Italia: A disp.: Brancolini (GK), Esposito Se., Okoli, Beruatto, Pobega, Nicolussi Caviglia, Portanova, Raspadori, Vignato.

16.21 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA U21 (3-5-2) : Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Muratore, Frabotta; Sottil, Cutrone.

IRLANDA U21 (4-3-2-1) : Banuzu; O’Connor L., Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor; Elbouzedi, Ronan; Obafemi.

16.18 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Irlanda U21, gara di qualificazione per Euro 2021.

Casi Covid, scende in campo l’Under 20

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, troppi casi di positività nell’Under 21, scenderà in campo l’Under 20 di Bollini con l’inserimento di Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali che già hanno avuto il virus, sfida al limite dell’impossibile per gli azzurrini che devono vincere.

Difficile da decifrare in campo l’undici che scenderà in campo, l’Under 20 con rinforzi di Bollini dovrebbe giocare con Brancolini in porta, difensori centrali Pirola e Buongiorno in vantaggio su Okoli e Corbo. Terzini con Birindelli a destra e uno tra Beruatto e Calafiori a sinistra. Centrocampo con Tonali regista centrale con accanto Ricci e Nicolussi Caviglia, dovrebbero partire dalla panchina Muratore e Portanova. Attacco con Cutrone e Sottil, oltre uno tra Raspadori, Colombo e Vignato a completare il tridente.

Per il match l’Irlanda propone la migliore formazione possibile, forte anche del primo posto in classifica. Tra i pali Bazuni, coperto dal quartetto difensivo composto da T.O’Connor, Masterson, L.O’Connor e Collins. In centrocampo, Coventry, Knight e Ronan. Mentre in avanti, Farrugia supportato da Afolabi e Obafemi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda U21, partita valevole per gli Europei di categoria 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.