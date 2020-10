LIVE Italia-Irlanda Under21 in DIRETTA: gli azzurrini, decimati dal Covid, si giocano la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Irlanda U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, troppi casi di positività nell’Under 21, scenderà in campo l’Under 20 di Bollini con l’inserimento di Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali che già hanno avuto il virus, sfida al limite dell’impossibile per gli azzurrini che devono vincere.

Difficile da decifrare in campo l’undici che scenderà in campo, l’Under 20 con rinforzi di Bollini dovrebbe giocare con Brancolini in porta, difensori centrali Pirola e Buongiorno in vantaggio su Okoli e Corbo. Terzini con Birindelli a destra e uno tra Beruatto e Calafiori a sinistra. Centrocampo con Tonali regista centrale con accanto Ricci e Nicolussi Caviglia, dovrebbero partire dalla panchina Muratore e Portanova. Attacco con Cutrone e Sottil, oltre uno tra Raspadori, Colombo e Vignato a completare il tridente.

Per il match l’Irlanda propone la migliore formazione possibile, forte anche del primo posto in classifica. Tra i pali Bazuni, coperto dal quartetto difensivo composto da T.O’Connor, Masterson, L.O’Connor e Collins. In centrocampo, Coventry, Knight e Ronan. Mentre in avanti, Farrugia supportato da Afolabi e Obafemi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda U21, partita valevole per gli Europei di categoria 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:00. Buon divertimento!

