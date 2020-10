LIVE Inter-Milan 1-2, derby Serie A in DIRETTA: decide una doppietta di Ibrahimovic, rossoneri primi a punteggio pieno. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.01 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Inter-Milan su questa pagina, ma restate su OA Sport dove troverete, pagelle, cronaca e highlights del match, buon proseguimento di serata.

19.58 Finisce dunque così, il Milan conquista il derby grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic interrompendo una striscia negativa nel derby che durava da quattro partite. I rossoneri si portano dunque in testa al campionato restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di campionato.

90’+5 GAME OVER A SAN SIRO, INTER-MILAN 1-2.

90’+4 Inter in avanti, schemi completamente saltati.

90’+3 Fallo commesso da Theo Hernandez sulla sinistra.

90’+2 LUKAKU! Combinazione tra Lautaro e il belga, il quale va al tiro senza riuscire a trovare lo specchio della porta, sospiro di sollievo per il Milan.

90’+1 Ci saranno cinque minuti di recupero per chiudere questo derby.

90′ PERISIC! Occasione Inter con il croato ex Bayern che di testa non inquadra la porta dopo un preciso traversone dalla destra.

89′ Va Ibrahimovic che con il destro non trova la porta.

88′ Kolarov e Eriksen non si intendono con Castillejo che recupera il pallone e viene steso guadagnando un importante calcio di punizione.

87′ CAMBIO MILAN! Esce uno stremato Franck Kessiè, entra Sandro Tonali.

86′ Si fa sentire la stanchezza a 4 minuti più recupero dal termine, a terra si Barella che Kessiè.

85′ Giallo anche per Antonio Conte, molto nervoso in questo finale di gara.

84′ CAMBIO INTER! Conte ora prova il tutto per tutto, fuori Arturo Vidal, dentro Alexis Sanchez.

83′ Ammonito Achraf Hakimi per proteste.

81′ Gli uomini di Pioli conquistano un prezioso calcio d’angolo per far scorrere il cronometro, ora alleato dei rossoneri.

80′ Colpo di testa di Simon Kjaer sugli sviluppi di una palla inattiva, pallone docile controllato da Handanovic.

79′ La squadra di Antonio Conte proverà ora un forcing finale per cercare di agguantare quantomeno il pareggio.

78′ Fallo commesso da Arturo Vidal a centrocampo, punizione Milan.

77′ Nuova discesa sulla destra di Hakimi e nuovo pallone scodellato a centro area, Donnarumma esce e fa sua la sfera.

76′ Milan graziato dunque dopo l’errore di Krunic che in caso di penalty assegnato agli uomini di Conte avrebbe pesato tantissimo, meno di un quarto d’ora al triplice fischio.

75′ ANNULLATO IL CALCIO DI RIGORE! Dopo il check il VAR ravvisa una posizione di offside di Lukaku, si riparte con un calcio di punizione in favore del Milan.

74′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Contatto in area tra Dinnarumma e Lukaku, l’arbitro indica il dischetto! Controllo del VAR in corso.

73′ KRUNIC! Il bosniaco sciupa il pallone del 3-1 sparando fuori da posizione ravvicinata.

71′ Meno di 20 minuti al termine del derby, per ora decide ancora la doppietta di Zlatan Ibrahimovic nel primo tempo, possesso palla 52%-48%, tiri in porta 5-3, angoli 3-3.

70′ GIALLO per Vidal, il cileno viene ammonito per una serie di contatti a centrocampo ed è il secondo interista a finire sul taccuino del direttore di gara.

69′ Progressione devasstante di Lukaku che al momento del tiro viene però chiuso da Kjaer.

68′ Primo cambio di Conte, esce Marcelo Brozovic, entra Christian Eriksen.

67′ Proteste di Pioli che viene ammonito dall’arbitro Mariani.

64′ GIALLO per Brozovic, fallo tattico del croato che ferma una ripartenza di Theo Hernandez.

62′ DOPPIO CAMBIO DI PIOLI! Escono Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, entrano Rade Krunic e Samu Castillejo.

61′ GIALLO per Ibrahimovic, dopo un contrasto aereo con De Vrij, lo svedese è il terzo giocatore a finire sulla lista dei cattivi di Mariani.

60′ INTER VICINISSIMA AL PAREGGIO! Cross di Vidal per Hakimi che di testa non trova lo specchio della porta per un soffio!

58′ Saelemakers non sfrutta una nuova azione personale di Leao sbagliando il tocco per Ibrahimovic.

56′ LEAO! Percussione del portoghese che arriva fino al limite dell’area e poi lascia partire il destro, palla che esce di poco, Milan vicino al 3-1.

55′ Destro di Lautaro murato da un difensore del Milan, è pronto ad entrare Krunic.

53′ Cross dalla destra di Hakimi messo fuori da Romagnoli.

52′ Fuorigioco fischiato a Lautaro Martinez, iniziano a scaldarsi molti giocatori tra le fila di entrambe le squadre a bordo campo.

50′ Brozovic va dentro l’area con il destro, palla bassa allontana la retroguardia rossonera.

49′ Fallo di Calabria su Kolarov e punizione in favore dell’Inter dalla tre-quarti di sinistra.

48′ Continua a spingere Achfar Hakimi sulla destra, l’ex Borussia Dortmund salta Theo Hernadez e serve un pallone a rimorchio per Lautaro che non si intende con Lukaku.

47′ Destro di Lautaro Martinez dal limite dell’area, palla che termina sopra la traversa.

46′ Nessun cambio tra primo e secondo tempo, si riparte con i 22 della prima frazione di gioco.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.04 Squadre di nuovo in campo, tra poco l’inizio del secondo tempo.

19.01 Nel pre-partita Stefan De Vrij ha ricevuto il premio come miglior difensore della Serie A 2019-2020:

18.58 A tra poco per il secondo tempo di Inter-Milan su OA Sport.

18.55 Possesso palla Inter 52%-Milan 48%, tiri in porta 3-3, angoli 1-3.

18.52 Si chiude uno spettacolare primo tempo a San Siro con il Milan in vantaggio 2-1 sull’Inter grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic tra il 13′ e il 16′. Lo svedese prima sblocca il derby con un tap-in sugli sviluppi du un rigore neutralizzato da Handanovic, poi raddoppia tre minuti dopo su assist di Leao. Al 28′ l’Inter dimezza lo svantaggio con Romelu Lukaku su assist di Perisic.

FINISCE IL PRIMO TEMPO A SAN SIRO!

45’+2 LUKAKU! Inter vicinissima al goal del 2-2, calcio d’angolo battuto da Brozovic con il numero 9 nerazzurro che svetta completamente solo a centro area mandando a lato di pochissimo di testa.

45’+1 GIALLO per Kessiè, fallo tattico dell’ivoriano che strattona Barella per evitare la pericolosa ripartenza nerazzurra.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Lautaro Martinez ci prova con una conclusione dal limite, controllata agevolmente da Donnarumma.

43′ Rientra in campo Nicolò Barella che sembra muoversi in modo naturale.

42′ Ginocchio contro ginocchio tra Calabria e Barella con il centrocampista nerazzurro che ha la peggio, il numero 23 rimane a terra molto dolorante e richiede l’intervento dello staff medico dell’Inter in campo, speriamo non sia nulla di grave.

41′ Calano leggermente i ritmi in questo finale di tempo.

39′ Punizione in favore dell’Inter a centrocampo dopo un trattenuta di maglia di Kessiè nei confronti di Barella.

37′ Lukaku va in campo aperto e dopo un contatto con Theo Hernandez cade con Mariani che lascia proseguire, sul contropiede del Milan l’arbitro di Aprilia sanziona invece l’intervento falloso di De Vrij su Ibrahimovic innescando la furia di Antonio Conte, il derby ora è accesissimo.

36′ Lancio lungo senza idee di Calabria che regala il pallone ai nerazzurri, ora l’Inter sembra aver portato dalla propria parte l’inerzia del derby.

33′ BARELLA! Altra palla-goal per i nerazzurri, sponda di Lukaku per il destro dell’ex Cagliari dalla lunetta, centrale, para Donnarumma.

32′ Adesso ci crede l’Inter, contropiede guidato da Hakimi che mette in mezzo per Lautaro, l’argentino colpisce di testa con Kjaer che salva a Donnarumma battuto.

29′ Kolarov porta palla sulla sinistra, tocca per Perisic che pesca Lukaku sul secondo palo con un traversone rasoterra, il belga deve solo spingere in rete, Inter-Milan 1-2.

28′ ROMELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LUKAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!! L’Inter dimezza lo svantaggio.

27′ Elastico di Ibrahimovic su De Vrij in area di rigore, il numero 11 rossonero poi non riesce a trovare nessuno con il cross.

25′ 20 minuti a fine primo tempo, Inter-Milan 0-2, possesso palla 61%-38%, tiri in porta 1-3, angoli 0-2, ammonito Kjaer (M).

24′ Inter in difficoltà, la squadra di Conte mantiene il possesso ma non riesce a trovare lo spazio per affondare il colpo con i giocatori di Pioli che chiudono bene le linee di passaggio dopo il doppio vantaggio raggiunto tra 13′ e 16′.

21′ GIALLO per Kjaer, il centrale danese stende Lautaro Martinez e viene ammonito dall’arbitro Mariani.

20′ Punizione battuta dalla tre-quarti da Kolarov messa fuori dalla difesa del Milan.

18′ LUKAKU! Prova a farsi vedere ora la squadra di Antonio, destro a giro dell’ex United bloccato comodamente da Donnarumma.

17′ Fuga di Rafael Leao sulla sinistra e pallone in mezzo per Ibrahimovic che lasciato solo a centro area trafigge per la seconda volta Handanovic. Inter colpita a freddo dalla doppietta del classe 1981 svedese.

16′ ANCORA IBRAHIMOVICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Due volte nel giro di 3 minuti, Inter-Milan 0-2.

13′ ZLATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNN IBRAHIMOVICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, Handanovic neutralizza il rigore dello svedese che ribadisce però in rete con un tap-in, Inter-Milan 0-1.

11′ RIGORE PER IL MILAN! Kolarov sgambetta in area Ibrahimovic lanciato a rete sul filo del fuorigioco, Mariani indica il dischetto.

9′ OCCASIONE MILAN! Romagnoli manca un invitante pallone a centro area, al termine dell’azione si alza però la bandierina dell’assistente per segnalare la posizione di fuorigioco del capitano del Milan.

7′ Kolarov chiude in corner su Calhanoglu dopo un controllo del turco su un tocco di tacco sontuoso di Ibrahimovic.

6′ Fallo a centrocampo commesso da Nicolò Barella.

5′ Dopo l’ingresso dei sanitari si rialza il classe 1997 ex Real Madrid con il gioco che riparte.

4′ Ora Hernandez è a terra dolorante.

4′ Fallo in attacco di Lukaku su Theo Hernandez con il belga che rifila un pestone involontario all’esterno sinistro del Milan, si ripartirà con una punizione in favore dei rossoneri.

2′ Subito Inter pericolosa con una grande giocata di Hakimi che va via sulla destra e mette in mezzo, Donnarumma allontana con i pugni.

2′ Classico completo per entrambe le squadre, nerazzurro per l’Inter e rossonero per il Milan.

1′ Il primo pallone del match è per il Milan!

INIZIA LA PARTITA!

17.58 Squadre in campo, tra poco il fischio d’inizio.

17.55 ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

ASSISTENTI: Alessandro Costanzo di Orvieto e Daniele Bindoni di Venezia.

IV UOMO: Fabio Maresca di Napoli.

VAR: Massimiliano Irrati di Pistoia.

AVAR: Ciro Carbone di Napoli.

17.52 A disposizione per l’Inter: Padelli, Stankovic, Darmian, Eriksen, Moretti, Pinamonti, Ranocchia, Sanchez, Satriano, Squizzato, Vezzoni.

17.50 A disposizione per il Milan: Donnarumma A., Tatarusanu, Castillejo, Colombo, Conti, Dalot, Brahim Diaz, Hauge, Kalulu, Krunic, Maldini, Tonali.

17.47 Per la prima volta nella storia nello stesso week-end si giocheranno sia il derby maschile che quello femminile, quest’ultimo in programma domani alle 12.30 al centro Vismara.

17.44 I giocatori dell’Inter in campo per il riscaldamento:

17.41 L’altro grande ex derby sarà Zlatan Ibrahimovic, all’Inter dal 2006 al 2009 con tre scudetti consecutivi conquistati.

17.38 Stefano Pioli, tecnico del Milan, sarà un ex della partita avendo seduto sulla panchina dell’Inter nella stagione 2016-2017 subentrando all’esonerato Frank De Boer.

17.35 Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore nella storia dell’Inter a trovare il successo in tutti i primi tre derby sulla panchina nerazzurra.

17.33 La prossima vittoria del Milan in Serie A sarà la numero 1400. Il Diavolo potrebbe dunque diventare la terza squadra a raggiungere questo traguardo dopo Juventus e Inter interrompendo il record negativo nel derby.

17.30 Mancano 30 minuti all’inizio del derby di Milano:

17.27 I nerazzurri come scritto in precedenza, sono reduci da quattro vittorie consecutive nei derby con il Milan, la striscia più lunga di vittorie consecutive dell’Inter contro i rossoneri è di 5, tra il 1979 e il 1983.

17.24 Nel secondo tempo l’Inter risalì dallo 0-2 con i goal di Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku.

17.22 L’ultimo precedente risale allo scorso 9 febbraio, vittoria per 4-2 in rimonta in favore degli uomini di Antonio Conte dopo il vantaggio rossonero firmato Rebic e Ibrahimovic in una delle ultime gare giocate con il pubblico prima dell’interruzione del campionato e del lockdown.

17.20 La leggera prevalenza di vittorie nerazzurre è riconducibile alla striscia positiva di 4 successi consecutivi dell’Inter negli ultimi scontri diretti con i cugini rossoneri in campionato.

17.18 Sono 225 i derby disputati in totale tra le due squadre milanesi fra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, il bilancio è di 82 vittorie dell’Inter, 74 del Milan e 67 pareggi.

17.15 I giocatori del Milan nel pre-partita:

17.12 Scelte piuttosto obbligate invece per Antonio Conte visti i tanti assenti per contagio e infortunio, classico 3-5-2 con Handanovic in porta, D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov in difesa, Hakimi a destra, Perisic a sinistra, Brozovic, Vidal e Barella a centrocampo e Lukaku e Lautaro Martinez a comporre il tandem offensivo, ancora panchina per Christian Eriksen.

17.10 Pioli opta per un 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva, Kessiè e Bennacer a centrocampo, Saelemakers a destra, Rafael Leao a sinistra e Calhanoglu dietro a Zlatan Ibrahimovic, al rientro dopo la guarigione dal COVID-19 e schierato subito al centro dell’attacco rossonero.

17.08 Questo invece lo starting XI dell’Inter di Antonio Conte:

17.05 Questo l’11 di partenza scelto da Stefano Pioli:

17.02 Le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

17.00 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A TIM 2020-2021.

Il programma di Inter-Milan

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021. A San Siro si gioca il più particolare derby di Milano della storia per via delle porte chiuse e dei contagi da coronavirus che hanno colpito in particolare l’Inter di Conte, che dovrà rinunciare a sette giocatori.

Le due squadre meneghine si affrontano da imbattute in Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il Milan di Stefano Pioli arriva al derby dopo tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, contro Bologna (2-0), Crotone (0-2) e Spezia (3-0), con all’interno i due turni preliminari di Europa League contro Bodoe/Glimt (3-2) e Rio Ave, dove i rossoneri hanno conquistato l’accesso alla fase a gironi dopo aver acciuffato il pareggio all’ultimo minuti dei tempi supplementari e una lunghissima lotteria dei rigori (12 per parte) chiusasi sul 9-8 in favore del “Diavolo”. Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic dopo lo stop causa Covid-19, con lo svedese che guiderà l’attacco rossonero supportato da Calhanoglu, Saelemakers e Castillejo.

L’Inter di Antonio Conte si presenta invece alla stracittadina dopo essere stata falcidiata dal coronavirus; sono sei infatti i giocatori ai quali il tampone ha dato esito positivo, Bastoni, Young, Nainggolan, Gagliardini, Skriniar e Radu, indisponibili, ai quali si aggiunge anche Sanchez, out per un problema muscolare ancora da valutare. Molte scelte per il tecnico salentino saranno dunque obbligate. I nerazzurri sono reduci dal pareggio dell’Olimpico contro la Lazio (1-1) che ha interrotto la mini-striscia di due vittorie consecutive nelle prime giornate di Serie A contro Fiorentina (4-3) e Benevento (2-5).

OA Sport vi offre la diretta di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, calcio d’inizio previsto per le ore 18.00, buon divertimento con il live testuale integrale del match con ampio pre-partita a partire dalle ore 17.00.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli.

