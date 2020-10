LIVE Gand-Wevelgem 2020 in DIRETTA: Van Aert favorito, l’Italia punta su Trentin e Colbrelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il percorso della Gand-Wevelgem 2020 ai raggi x – Altimetria e startlist della Gand-Wevelgem 2020 – Dove vedere in TV la Gand-Wevelgem 2020 – I favoriti della Gand-Wevelgem 2020

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Gand-Wevelgem 2020. La grande classica fiamminga, che si snoderà lungo un percorso di 233 chilometri, presenta un tracciato più duro rispetto al solito. Gli atleti in gara, infatti, dovranno scalare, per due volte, Scherpenberg, Vidaigneberg, Baneberg e Monteberg. L’erta simbolo della manifestazione, il Kemmelberg, invece, verrà affrontato per ben tre volte. Chi vorrà scongiurare il pericolo di una volata di gruppo dovrà muoversi da lontano, dato che gli ultimi 35 chilometri sono privi di asperità,

La startlist è di livello semplicemente eccelso. I grandi favoriti sono Wout Van Aert e Mathieu van der Poel, sulla carta i più forti sui muri, ma anche due tra i più rapidi. La concorrenza, però, è sterminata. Si va da uomini resistenti e dotati di grande spunto veloce, come Alexander Kristoff e Mads Pedersen, a sprinter puri come Caleb Ewan, Sam Bennett e Pascal Ackermann, passando per veri e propri corridori da nord come Oliver Naesen, Florian Senechal e Yves Lampaert.

L’Italia sarà molto competitiva dato che può annoverare, tra le sue file, tre come Alberto Bettiol, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. L’ultimo, in particolare, ha dimostrato di essere in formissima ai recenti Binckbank Tour, ove è giunto terzo nella frazione regina che prevedeva quattro scalate del Kapelmuur, e alla Freccia del Brabante, nella quale ha tenuto testa, a lungo, a van der Poel e Alaphilippe. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 10.00, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bettinifoto