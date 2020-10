LIVE Gand-Wevelgem 2020 in DIRETTA. Trionfo di Pedersen che batte ancora Trentin, terzo! Quarto Bettiol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.40: Grazie per averci seguito in questa lunga cronaca e appuntamento al Giro delle Fiandre che chiuderà questo singolare autunno dedicato alle Classiche del Nord

15.39: Kueng ha chiuso quinto, poi Degenkolb, Lampaerts, Van Aert e Van der Poel, i due grandi sconfitti della Gand-Wevelgem

15.37: Van Aert era il più forte ma a un certo punto ha smesso di rincorrere tutti i fuggitivi con il rischio di aprire la strada alla volata di Van der Poel. Gran scelta di tempo di Trentin e Bettiol ma Pedersen è riuscito a riportarsi al momento giusto su di loro assieme a Senechal ed è riuscito a vincere la volata

15.36: Volata lunga di Trentin che si è trovato un po’ presto allo scoperto, Pedersen è uscito al momento giusto ed ha battuto Senechal, terzo Trentin, quarto Bettiol

15.36: ANCORA UNA VOLTA PEDERSEN BEFFA TRENTIN CHE E’ TERZO

15.36: Van der Poel e Van Aert sono dietro

15.35: Parte Van Aert da dietro, davanti si controllano, può succedere di tutto. Quattro davanti

15.34: Si rialza Van Aert, Trentin, Bettiol e Senechal provano ad andarsene e Pedersen si riaccoda, siamo all’ultimo km

15.33: 2 km al traguardo, nessuno sembra poter fare la differenza.. Ci provano Trentin e Bettiol

15.32: van der Poel chiude con uno sforzo evidente, gruppetto ancora compatto

15.31: Van Aert, Senechal, Kueng e Bettiol hanno preso un piccolo vantaggio. Attentissimo Bettiol

15.31: Ci prova Kueng ma bastano due pedalate di Van Aert per chiudere il buco

15.31. Grande azione di Van Aert, accelerazione, chiudono Van der Poel e Trentin, mancano 4 km

15.30: 5 km al traguardo:

15.29: Bettiol ci prova, Lampaert e Degenkolb chiudono

15.27: Mancano 7 km al traguardo, vedremo se qualcuno cercherà di anticipare la volata del gruppetto che potrebbe favorire Van Aert e Pedersen

15.24: Pedersen, Van der Poel, Bettiol, Trentin, Van Aert, Lampaert, Kueng, Senechal e Degenkolb nel gruppo di testa quando mancano 10 km

15.22: Teuns sta cercando di rientrare nel gruppo di testa ma non riesce. C’è anche Degenkolb davanti

15.21: I nove davanti hanno un vantaggio di 22″ sul gruppetto inseguitore

15.21: Sono nove davanti, ci sono Trentin, Bettiol, Van Aert e Van der Poel a 13 km dal traguardo

15.20: Si è spezzato in due il gruppetto, gli italiani sono nella prima parte del gruppo

15.19: A 15 km Trentin va a riprendere Bettiol

15.18: Prime schermaglie nel gruppetto. Ci prova ancora Kueng, poi Bettiol

#GWEmen We entered the final 20 kilometres of the race! #GWE20

15.10: Il passaggio da Ypres per il gruppetto di testa a 22 km dal traguardo

15.07: 24 km al traguardo, non sono previste altre salite e dunque potrebbero essere i componenti del gruppetto a giocarsi la vittoria in volata

15.04: Si rialza Kueng e si fa riprendere dal gruppetto: sono in 17, c’è anche Degenkolb che è rientrato

15.02: A 28 km dal traguardo 8″ di vantaggio per Kueng sul gruppetto di 15

15.00. A 30 km dal traguardo gruppetto che insegue Kueng disposto a ventaglio, sembra ci sia accordo per andare a prendere lo svizzero

14.59: Caduta per Vermeersch

14.57: Quando mancano 31 km ci sono una quindicina di uomini all’inseguimento di Kueng che ha un centinaio di metri di vantaggio ma non molla

14.56: L’attacco di Kueng in discesa, inseguito da Van Aert, sono due cronoman straordinari ma il gruppetto dietro non molla

14.55: Degenkolb si stacca, anche Asgren

14.54: Ricongiungimento sulle pietre del Kemmelberg

14.52: Tra pochi km sarà il momento del Kemmelberg, terzo passaggio

14.50: Il passaggio sul muro:

#GWEmen We are heading towards the Kemmelberg for the third and final time! #GWE20

14.49: Ricongiungimento vicino quando mancano 38 km al traguardo. Tra poco ci sarà un gruppo con 17 elementi al comando

14.47: Dopo il Baneberg si riduce sensibilmente la distanza fra i due gruppetti di testa: 8 secondi

14.45: Ci sono 20″ fra i due gruppi quando si sta per attaccare il muro di Baneberg

14.41: Ecco la composizione del gruppo inseguitore, ora a 25″ dal gruppetto di testa

14.40: Il terzo gruppo, dove c’è Marcato che sta facendo un gran lavoro, è staccato di un minuto dal gruppo di testa

14.38: A 46 km dal traguardo ci sono 22″ fra i due gruppi. Rettilineo lungo, gli inseguitori vedono il gruppo di testa

14.36: Tre poco il prossimo muro, lo Scherpenberg, pendenza media 3%

14.34: Bettiol è nel gruppetto di Van Aert e Van der Poel assieme a Degenkolb

14.31: Il gruppetto all’inseguimento con Van Aert e Van der Poel si è portato a 30″ dai nove di testa

14.30: Si è formato un gruppetto con Van Aert e Van der Poel all’inseguimento del gruppo di testa

14.30: Mancano 50 km al traguardo con quattro salite da scalare e ci sono otto atleti davanti

14.29: Da dietro Van Aert attacca sulla salita e sparpaglia il gruppo

14.27 Nel plotone nessuna squadra si è assunta l’onere di inseguire e gli otto attaccanti portano nel giro di pochi chilometri il vantaggio a 50”.

14.25 Lo spettacolo della Gand-Wevelgem.

14.23 Attacco di otto corridori: Alexis Gougeard, Matteo Trentin, Sep Marke, Stefan Kung, Mike Teunissen, Luke Rowe, Mads Pedersen e Gianni Vermeersch.

14.21 In testa un gruppo di circa 20 corridori tra i quali: Alexander Kristoff, Zdeněk Stybar, Mark Cavendish, Matteo Trentin, Sep Vanmarcke, Stefan Kung, Wout Van Aert, Mike Teunissen, Mads Pedersen, Anthony Turgis, Mathieu Van der Poel e Gianni Vermeersch.

14.18 E’ il momento del passaggio sul Monteberg.

#GWEmen The peloton has caught the "early flight" on the Plugstreets, gap between group 1 & 2 is 30" on the way to the next climb #GWE20

14.15 Terminati i tratti in sterrato!

14.13 I favoriti della vigilia Van Aert e Van de Poel sono in testa al gruppo a darsi battaglia.

14.10 Le spettacolari immagini del gruppo di testa in un tratto in sterrato.

#GWE20 Pure excitement through the Plugstreets. @Mads__Pedersen @Jasperstuyven and @EdwardTheuns in the lead group.

14.08 Ripresi i sette fuggitivi!

14.06 Mathieu van der Poel attacca a 70 km dal traguardo, sulla sua ruota subito Trentin!

14.04 Trentin accelera di nuovo in un tratto in sterrato.

14.02 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) in testa al gruppo a fare il ritmo.

14.00 Ben tre cadute in un solo rettilineo a causa di una canalina al centro strada che ha provocato non pochi problemi. Tra i caduti anche Daniel Oss (Bora-Hansgrohe).

13.57 Momento molto delicato, il gruppo di spacca a causa di un ventaglio. Trentin in testa al gruppo.

13.55 Sono una trentina i corridori rimasti in gruppo tra i quali anche il nostro Trentin.

13.53 I protagonisti della corsa sono entrati in una serie di tratto in sterrato molto impegnativi.

13.50 All’attacco Matteo Trentin (CCC Team)!!!!!

13.47 Foratura per Mathieu van der Poel che però è entrato tempestivamente in gruppo.

13.44 Ricordiamo che il gruppo dei 7 fuggitivi è composto da Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Mark Cavendish (Bahrain-Mclaren), Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (Ineos Grenadiers), Julien Morice (B&B Hotels – Vital Concept), Kenny Molly (Bingoal – Vallone Bruxelles) e Gilles de Wilde (Sport Vlaanderens – Baloise).

13.41 La Ineos Grenadiers prende in mano le operazioni in gruppo.

13.38 I fuggitivi stanno affrontando il Kemmelberg con punte del 20% di pendenza.

#Gwemen The beast of Gent-Wevelgem is coming. Three times on the menu today, let's go! #GWE20

13.34 Il gruppo sta rifiatando tanto che il vantaggio dei fuggitivi è salito nuovamente a 2’50”. Nel mezzo Johan Jacobs (Movistar Team) a 1’50” dai leader.

13.30 Mancano circa 100 km al traguardo, i corridori stanno approcciando allo Scherpenberg

13.27 La velocità media della corsa sin qui è stata di 43.133 km/h.

13.22 Dal gruppo è evaso Johan Jacobs (Movistar Team) che è riuscito a guadagnare rapidamente circa 20” sul plotone.

13.18 Il gruppo avvicina ancora di più i fuggitivi. A questo punto meno di 2′ il distacco del plotone.

🇧🇪 #GWE20 we approaching the first climbs and the gap is already down to 2'

13.14 Finalmente ci siamo arrivano le salite.

#GWEmen The hills are coming! We present: Scherpenberg, Vidaigneberg, Baneberg & Monteberg: 4 climbs in 10 km, first on the menu: Scherpenberg #GWE20

13.09 A breve inizierà la seconda parte di gara che sarà la più tortuosa e determinante. Il gruppo continua a ridurre il gap dai fuggitivi.

#GWEmen We are quickly approaching the hill zone now. 2'03" is the current gap! #GWE20

13.05 Mancano 115 km al termine dell’edizione 2020 della Gand-Wevelgem.

13.01 Il plotone spinge con convinzione e riduce ancora lo svantaggio dai fuggitivi a 2’51”.

12.57 Lukas Postlberger (Bora-Hansgrohe) è costretto a ritirarsi.

12.53 Caduta in gruppo coinvolti una decina di corridori.

12.47 Il gruppo ha alzato sensibilmente il ritmo riportandosi a 5’08” dai fuggitivi.

#GWEmen The time gap is reducing. The peloton follows at 5'08" #GWE20

12.42 A 140 km dal termine della corsa in testa Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Mark Cavendish (Bahrain-Mclaren), Alexander Konychev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (Ineos Grenadiers), Julien Morice (B&B Hotels – Vital Concept), Kenny Molly (Bingoal – Vallone Bruxelles) e Gilles de Wilde (Sport Vlaanderens – Baloise) con 6’30” di vantaggio sul plotone.

12.38 Si è appena ritirato dalla gara Senne Leysen (Alpecin-Fenix).

12.33 Al momento splende il sole sulla corsa ma l’asfalto rimane bagnato e quindi molto insidioso.

12.29 Ancora 43 chilometri per lo Sherpenberg, dove la corsa inizierà ad accendersi. Tra i sette in testa c’è ancora accordo, il gruppo lascia fare.

12.26 Il tweet della Mitchelton-Scott che aggiorna sul vantaggio dei battistrada, dove è presente Alexander Konychev:

#GWE20 🇧🇪

The breakaway group with Konychev has extended their advantage out to 7”30.

There’s still a long way to go in today’s race but you can keep up with all the action via the Velon Race Centre here 👉🏼 https://t.co/FnzROIIO6S pic.twitter.com/l3Elg5W3B1

