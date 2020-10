LIVE Dinamo Sassari-Trieste, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dinamo Sassari-Trieste oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Allianz Pallacanestro Trieste, match valido per la seconda giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Al PalaSerradimigni di Sassari si affrontano due squadre reduci da una vittoria all’esordio.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco si presenta al primo impegno interno di campionato dopo il successo alla prima giornata contro la Carpegna Prosciutto Pesaro di Jasmin Repesa. Alla Vitrifrigo Arena i sardi si sono imposti con un 85-95 con 23 punti di Eimantas Bendzius, ala lituana classe 1990 arrivata al Banco di Sardegna in questa ultima sessione di mercato dal Lietuvos rytas. Pozzecco, nato a Gorizia ma cresciuto proprio a Trieste, recupererà Stefano Gentile mentre sarà ancora out Justin Tillman.

L’Allianz Trieste di coach Eugenio Dalmasson si presenta al PalaSerradimigni dopo una prima di campionato convincente dove gli alabardati sono riusciti a sfondare subito il muro dei 100 punti nel 102-77 interno con la Vanoli Cremona. Per i giuliani decisivi sono stati i 24 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di Myke Henry, ala piccola arrivata a Trieste quest’estate dopo varie esperienze in G-League, Messico, Israele e anche in NBA con la casacca dei Memphis Grizzlies. Rispetto al match di 7 giorni fa in Sardegna sarà però tutta un’altra storia per l’Allianz tra le cui fila è ancora in dubbio la presenza di Daniele Cavaliero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Trieste, seconda giornata di andata di Legabasket 2020-2021. Si giocherà al PalaSerradimigni di Sassari con palla a due prevista per le ore 18.15, buon divertimento!

Credit: Ciamillo