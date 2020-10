LIVE Cecchinato-Zverev, Roland Garros 2020 in DIRETTA: inizio posticipato per la pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.35 Buongiorno amici di OA Sport. A Parigi sta piovendo e tutti i match odierni sono in ritardo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e Alexander Zverev, incontro valevole per il terzo turno del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Secondo confronto tra i due giocatori, sempre in uno Slam dopo l’incrocio a Melbourne lo scorso gennaio: era il primo turno e sul cemento australiano, il tedesco vinse in tre set per 6-4 7-6 6-3. In palio ci sono gli ottavi di finale: ci sarà il derby azzurro con Jannik Sinner oppure Federico Coria e il teutonico rovineranno il sogno?

Marco Cecchinato si è ripreso dopo mesi di oblio dopo la semifinale raggiunta proprio a Parigi nel 2018. Il #110 al mondo è giunto sin qui dopo un percorso duro cominciato dalle qualificazioni: in cinque partite, dopo le ottime sensazioni di Roma, ha perso appena un set. Dopo le vittorie su Ernests Gulbis, Constant Lestienne e Kimmer Coppejans, nel main draw ha avuto la meglio sul prodigio oceanico Alex de Minaur e l’argentino Juan Ignacio Londero che gli ha strappato un parziale.

Sascha Zverev ha raggiunto i quarti di finale per due volte di fila nelle ultime edizioni sotto la Tour Eiffel. Il tedesco vuole provare a spingersi oltre per un ulteriore step dopo la semifinale di Melbourne e la finale di New York di qualche settimana fa in questo complicato 2020. Il classe ’97 in queste prime partite stagionali su terra rossa sta avendo non poche difficoltà: prima la vittoria con fatica sull’austriaco Dennis Novak e in cinque set contro il francese Pierre-Hugues Herbert.

La sfida tra Marco Cecchinato e Alexander Zverev, è in programma come terzo match dalle 11.00 sul Court Suzanne Lenglen al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

