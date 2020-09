Roland Garros 2020, Marco Cecchinato vola al terzo turno di Parigi! Sconfitto Londero in quattro set

Marco Cecchinato e nuova vita tennistica? Chissà…Di fatto, il siciliano continua il proprio percorso al Roland Garros 2020, sull’amata terra rossa che due anni fa gli regalò la soddisfazione della vittoria contro il serbo Novak Djokovic (attuale n.1 del mondo) e il raggiungimento delle semifinali. Di acqua ne è passata sotto i ponti e Cecchinato ha visto precipitare le proprie quotazioni. Da qualificato, in questa edizione 2020, ha saputo risalire la corrente e questo successo nel 2° turno dello Slam parigino contro l’argentino Juan Ignacio Londero (n.69 del mondo) è assai significativo. Una vittoria in quattro set per 6-3 6-2 5-7 6-2 nella quale il n.110 ATP ha dato quasi sempre l’impressione di avere il controllo del gioco in mano. Londero è stato messo in difficoltà dalle traiettorie arrotate dell’italiano, che ha potuto contare anche su un ottimo apporto dal servizio, come testimoniato dagli 8 ace, dal 75% dei punti vinti con la prima di servizio e dal 54% con la seconda. A chiosa sono arrivati anche 53 vincenti e 34 gratuiti, contro i 42 del rivale. Nel prossimo round il tennista del Bel Paese dovrà affrontare il vincente dell’incontro tra il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.6 del tabellone), finalista agli US Open, e il francese Herbert.

Nel primo set Cecchinato tesse fin da subito la sua tela, provocando i tanti errori in manovra del proprio avversario. Soprattutto grazie al rovescio incrociato, l’azzurro si apre il campo, chiudendo sistematicamente o con il dritto lungolinea o con qualche smorzata delle sue. Una tattica vincente, suggellata dal break nel quarto gioco ai vantaggi. Marco tiene un’ottima velocità di crociera alla battuta, senza concedere alcuna palla break e chiudendo il parziale sul 6-3 con 5 ace, il 90% dei punti vinti con la prima in battuta e ben 16 colpi vincenti.

Nel secondo set lo spartito è sempre lo stesso. La colonna sonora del confronto del siciliano in questa frazione è quella della marcia trionfale perché prima arriva il break del terzo game e poi il bis del quinto. Troppa differenza tra i due, con Londero che concede anche tanto in termini di errori (12 gratuiti contro i soli 2 di Cecchinato). Un parziale vicino alla perfezione per l’italiano concluso sul 6-2 in maniera perentoria.

Nel terzo set Cecchinato ha un piccolo calo di tensione. Dopo aver salvato la prima palla break concessa nel secondo game e aver stappato il servizio al rivale nel gioco successivo, l’azzurro si perde un po’, subendo le iniziative dell’argentino che gioca, come si suol dire, a vita persa. Arrivano, infatti, due break consecutivi in suo favore nel sesto e nell’ottavo game, che gli consentono di andare a servire per la frazione. Cecchinato reagisce e con alcuni colpi del repertorio ristabilisce la parità. Pecca, però, di ingenuità nel dodicesimo game il siciliano, concedendo il break decisivo all’avversario (7-5).

Nel quarto set l’italiano è abile a chiudere un capitolo e a riaprirne un altro. Il testo è deciso e coinciso. Sì, perché il break in apertura fa capire con quale piglio Cecchinato riprenda il suo incedere. Un atteggiamento aggressivo confermato dalle tre palle break del quinto gioco (non sfruttate) e rafforzato dal doppio break realizzato nel settimo. Partita in ghiaccio e 6-2 con urlo liberatorio.

Foto: LaPresse