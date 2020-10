Cecchinato-Zverev, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Domani, nel terzo incontro sul Suzanne Lenglen, vedremo all’opera Marco Cecchinato nel terzo turno del Roland Garros 2020. Il siciliano, reduce dallo splendido successo contro Juan Igancio Londero, dovrà vedersela contro uno dei grossi calibri del tabellone maschile, ovvero il tedesco Sascha Zverev (testa di serie n.6). L’azzurro quindi dovrà esprimere il suo 101% per pensare di creare difficoltà al finalista degli US Open 2020, che comunque contro il francese Herbert qualche crepa l’ha dimostrata. Dovrà essere Cecchinato a sfruttare tutte le occasioni per fare la differenza e regalarsi gli ottavi di finale. Le armi di Marco saranno senza dubbio le rotazioni con il dritto che, sul lato destro, potrebbero mettere in difficoltà il teutonico, oltre alle note palle corte. Certo, lungo la diagonale di rovescio la differenza è netta in favore del tennista nativo di Amburgo.

PROGRAMMA CECCHINATO-ZVEREV

Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. Di seguito il programma:

Venerdì 2 ottobre

Terzo incontro sul Suzanne Lenglen (inizio programma ore 11.00) Cecchinato vs Zverev – Terzo turno Roland Garros 2020

Foto: LaPresse