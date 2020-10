LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Virtus Bologna, incontro valevole per la seconda giornata della Serie A. In campo due squadre uscite con il morale ben differente dall’esordio dello scorso weekend.

I padroni di casa hanno perso in casa di Varese un derby lombardo che ha evidenziato i dubbi già visti in Supercoppa. Una sconfitta pesante per una squadra che non ha nascosto le ambizioni da playoff, ma che deve trovare la quadra per rialzare la testa. E dovrà farlo in casa, ma contro un’avversaria di assoluto valore come la Virtus Bologna. Nel match d’esordio le note positive sono stati Andrew Crawford, miglior marcatore con 19 punti, T.J. Cline, che oltre ai 16 punti ha portato a casa 6 rimbalzi e 4 assist, e Tyler Kalinosky. Da rivedere, invece, il contributo di David Moss, con lui in campo Brescia ha avuto un passivo di -16, e di Brian Sacchetti.

Netto successo, invece, per la Virtus Bologna, che all’esordio ha superato agilmente Cantù nonostante l’infortunio occorso a Milos Teodisic.. I bolognesi si confermano formazione di altissimo livello e una delle pretendenti d’eccellenza per lo scudetto. Come detto, all’esordio la nota stonata è stato l’infortunio a Teodosic (che però potrebbe già essere in campo oggi), mentre a far sorridere Sasha Djordjevic sono stati un sempre più convincente Amedeo Tessitori, miglior marcatore con 13 punti, Awudu Abass e Josh Adams, entrambi in doppia cifra, ma anche Kyle Weems, magari meno appariscente al tiro, ma che in campo ha dato una spinta in più ai suoi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Bologna, valevole per la seconda giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!

