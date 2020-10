LIVE Brescia-Virtus Bologna 80-81, Serie A basket in DIRETTA: il libero di Abass dà la vittoria agli ospiti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di Serie A e buona giornata!

Loading...

Loading...

Vince, dunque, la Virtus Bologna che in un match equilibratissimo supera Brescia nel match della seconda giornata della Serie A.

Sbaglia il tiro da tre punti Vitali e, così, finisce il match

80-81 Uno su due di Abass dalla lunetta e ultimo possesso Brescia

80-80 Due su due di Teodosic e pareggio a 31 secondi!

80-78 Uno su due per Gamble a 48 secondi dalla fine

80-77 Canestro di Markovic

80-75 Tripla di Chery!

77-75 Canestro di Teodosic

77-73 Canestro di Vitali

75-73 Canestro di Teodosic

75-71 Tripla di Vitali a 150 secondi dalla fine!

72-71 Due su due per Vitali dalla lunetta

70-71 Canestro di Hunter

70-69 Canestro di Kalinoski

68-69 Canestro di Alibegovic

68-67 Due su due dalla lunetta per Burns

66-67 Libero a segno e nuovo vantaggio Virtus

66-66 Canestro di Alibegovic e subisce anche fallo

66-64 Tripla di Chery e controsorpasso Brescia! 3/3 da 2 e 5/6 da tre per il giocatore dei lombardi e timeout Djordjevic

63-64 Tripla di Chery!

60-64 Due su due dalla lunetta di Hunter, autore di tutti i punti in questo avvio di quarto quarto

60-62 Va a segno Hunter dalla lunetta e +2 Virtus Bologna

60-61 Canestro di Hunter che subisce anche fallo

Si chiude un terzo quarto con un parziale di solo 12-12 e giochi ancora apertissimi

60-59 Canestro di Abass e miniparziale di 5-0 per la Virtus Bologna

60-57 Uno su due per Hunter dalla lunetta

60-56 Canestro di Tessitori

60-54 Ancora zero su due per Tessitori dalla lunetta

60-54 Tripla di Chery e Brescia allunga

57-54 Tripla di Crawford!

54-54 Zero su due per Tessitori dalla lunetta e molti errori da entrambe le parti

54-54 Canestro di Weems ed equilibrio che si mantiene totale a Brescia

54-52 Canestro di Burns

52-52 Canestro di Teodosic

52-50 Canestro di Chery

50-50 Canestro di Cline

48-50 Tripla di Weems!

48-47 Tripla di Teodosic da lontanissimo e primo tempo che si chiude qui!

48-44 Tripla di Teodosic!

48-41 Due su due per Sacchetti ai liberi

46-41 Tripla di Alibegovic!

46-38 Canestro di Crawford

44-38 Canestro di Teodosic

44-36 Tripla di Burns e +8 Brescia!

41-36 Canestro di Crawford

39-36 Uno su due ai liberi per Pajola

39-35 Tripla di Vitali e +4 Brescia!

36-35 Due su due per Gamble dalla lunetta

36-33 Tripla di Chery!

33-33 Canestro di Pajola

33-31 Zero su due ai liberi per Gamble

33-31 Tripla di Kalinoski

30-31 Tripla di Markovic!

30-28 Canestro di Chery

28-28 Due su due ai liberi per Cline

26-28 Canestro di Markovic dopo una palla rubata

26-26 Uno su due ai liberi per Alibegovic

26-25 Canestro di Burns e torna avanti Brescia

24-25 Canestro di Hunter e vantaggio Virtus Bologna

24-23 Canestro di Hunter allo scadere del primo quarto

24-21 Canestro di Burns

22-21 Due su due ai liberi per Burns

20-21 Due su due dalla lunetta per Alibegovic

20-19 Canestro di Abass su passaggio spettacolare di Teodosic

20-17 Canestro di Chery e nuovo +3 per Brescia

18-17 Canestro di Kalinoski dopo aver rubato palla!

16-17 Tripla di Kalinoski

13-17 Canestro di Hunter e parziale che sale a 10-0 per Bologna

13-15 Tripla di Teodosic e vantaggio ospite!

13-12 Libero di Gamble e parziale di 5-0 per la Virtus Bologna

13-11 Canestro di Gamble che subisce anche fallo e avrà la chance di un altro punto

13-9 Canestro di Weems mentre è entrato in campo Teodosic

13-7 A canestro dalla lunetta Moss e +6 Brescia

12-7 Canestro di Moss che subisce anche fallo e andrà sulla lunetta

10-7 Canestro di Crawford

8-7 Risponde Bologna con la tripla di Weems!

8-4 Tripla di Moss e +4 per Brescia

5-4 Ancora Tessitori per tenere gli ospiti vicini

5-2 Canestro di Ristic

3-2 Risponde Tessitori per la Virtus Bologna

3-0 Tripla di Chery!

17.29 Quintetti ufficiali:

Brescia: Chery, Moss, Crawford, Cline, Ristic

Virtus Bologna: Markovic, Adams, Weems, Ricci, Tessitori

17.25 Inno nazionale in campo, mancano 5 minuti alla palla a due.

17.15 Una vittoria e una sconfitta anche in Europa in settimana. La Virtus Bologna ha espugnato il campo del Lietkabelis mentre Brescia ha perso contro il Buducnost.

17.10 Nella Virtus Bologna dovrebbe esserci Milos Teodosic, ripresosi dall’infortunio subito proprio Cantù, anche se Djordjevic potrebbe limitarne l’utilizzo.

17.05 Brescia arriva all’appuntamento dopo il ko all’esordio per 94-89 con Varese, mentre la Virtus Bologna ha vinto 84-65 contro Cantù.

17.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Virtus Bologna, match valevole per la seconda giornata della Seria A di basket.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Virtus Bologna, incontro valevole per la seconda giornata della Serie A. In campo due squadre uscite con il morale ben differente dall’esordio dello scorso weekend.

I padroni di casa hanno perso in casa di Varese un derby lombardo che ha evidenziato i dubbi già visti in Supercoppa. Una sconfitta pesante per una squadra che non ha nascosto le ambizioni da playoff, ma che deve trovare la quadra per rialzare la testa. E dovrà farlo in casa, ma contro un’avversaria di assoluto valore come la Virtus Bologna. Nel match d’esordio le note positive sono stati Andrew Crawford, miglior marcatore con 19 punti, T.J. Cline, che oltre ai 16 punti ha portato a casa 6 rimbalzi e 4 assist, e Tyler Kalinosky. Da rivedere, invece, il contributo di David Moss, con lui in campo Brescia ha avuto un passivo di -16, e di Brian Sacchetti.

Netto successo, invece, per la Virtus Bologna, che all’esordio ha superato agilmente Cantù nonostante l’infortunio occorso a Milos Teodisic.. I bolognesi si confermano formazione di altissimo livello e una delle pretendenti d’eccellenza per lo scudetto. Come detto, all’esordio la nota stonata è stato l’infortunio a Teodosic (che però potrebbe già essere in campo oggi), mentre a far sorridere Sasha Djordjevic sono stati un sempre più convincente Amedeo Tessitori, miglior marcatore con 13 punti, Awudu Abass e Josh Adams, entrambi in doppia cifra, ma anche Kyle Weems, magari meno appariscente al tiro, ma che in campo ha dato una spinta in più ai suoi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Bologna, valevole per la seconda giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo