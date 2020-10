Lazio-Bologna oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni, programma Serie A

Sarà un sabato sera di fuoco allo Stadio Olimpico di Roma. Alle ore 20.45, infatti, si sfideranno Lazio e Bologna in un match di grande importanza per la quinta giornata della Serie A 2020-2021. Le due squadre si presentano alla partita con una classifica da migliorare per un inizio di campionato davvero al di sotto delle attese. La Lazio (seppur reduce dalla splendida vittoria di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund) non ha che 4 punti in classifica, merito di una vittoria (a Cagliar) un pareggio (un sofferto 1-1 in casa contro l’Inter) e due ko (contro Atalanta e, soprattutto, il pesantissimo 0-3 di sabato scorso contro la Sampdoria).

Il Bologna, invece, ha fatto anche peggio, con 3 soli punti all’attivo. I felsinei, infatti, hanno schiantato per 4-1 il Parma, ma hanno totalizzato anche tre sconfitte contro Sassuolo, Milan e Benevento. Per questo motivo i 3 punti in palio questa sera saranno fondamentali per il prosieguo della stagione, tenendo bene a mente che la formazione di mister Inzaghi sarà di nuovo in campo per la Champions League mercoledì, per cui dovrà centellinare gli sforzi dei propri giocatori.

IN TV – Lazio-Bologna sarà visibile in diretta su DAZN (in streaming) e DAZN1 (canale 209 di Sky). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del match dell’Olimpico.

PROGRAMMA SERIA A 2020-2021

Sabato 24 ottobre

Ore 20.45 Lazio-Bologna

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2); Strakosha; Vavro, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo. All: S. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1); Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic.

Foto: Lapresse