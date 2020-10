Karate, cancellata la tappa di Premier League di Mosca, ma la Nazionale non sta con le mani in mano

Se il mondo dello sport, non senza fatica, è stato in grado di ripartire dopo la pandemia, non si può dire lo stesso per le discipline di contatto. Su tutte, il karate, che ha visto cancellate tutte le manifestazioni in programma in questo 2020 così tribolato. Non ha avuto esito differente la tappa di Premier League di Mosca che, a sua volta, è stata eliminata dal calendario per i ben noti problemi legati al Covid-19. Inizialmente l’appuntamento moscovita era programmato dal 2 al 4 ottobre, quindi è stato rimandato a dicembre, ma alla fine si è deciso di cancellare anche l’ultimo evento Premier del 2020. Nonostante i grandi sforzi della Federazione russa, le condizioni di salute e sicurezza non possono essere garantite al 100% e la WKF, insieme agli organizzatori e alle autorità locali, ha deciso di bloccare l’evento.

Ancora uno stop, dunque, ma la nazionale italiana ha deciso di non farsi prendere alla sprovvista e ha dimostrato di non volere rimanere con le mani in mano. Gli azzurri, infatti, vivranno un finale del mese di ottobre davvero intenso, con il chiaro obiettivo di continuare ad allenarsi per essere sempre pronti.

Saranno quattro, infatti, i raduni collegiali in programma.

Dal 19 ottobre fino a venerdì 23, a Torino saranno impegnate Silvia Semeraro, Laura Pasqua, Pamela Bodei, Giulia Angelucci e Veronica Brunori che si riuniranno sotto la guida del tecnico Salvatore Loria.

Sara Cardin, Viola Lallo, Erminia Perfetto e Alessandra Mangiacapra, invece, si alleneranno a Terni fino a venerdì 24 ottobre, insieme al tecnico Claudio Guazzaroni.

L’intera squadra dell’Under 21 azzurra è stata convocata a Ostia, dal 26 al 29 ottobre.

La Nazionale Seniores si ritroverà, sempre a Ostia, dal 30 ottobre fino al 3 novembre.

Di seguito i convocati:

Kata: Mattia Busato

Kata a squadre femminile: Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti

Kata a squadre maschile: Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia

Kumite femminile: Lorena Busà e Sara Cardin (55kg), Laura Pasqua (61), Silvia Semeraro (68) e Clio Ferracuti (68+)

Kumite maschile: Angelo Crescenzo (60kg), Luca Maresca (67), Luigi Busà (75), Michele Martina (84) e Simone Marino (84+)

Tecnici federali: Pierluigi Aschieri, Vincenzo Figuccio, Claudio Guazzaroni, Salvatore Loria, Roberta Sodero e Cristian Verrecchia

Foto: Sara Cardin – Fijlkam