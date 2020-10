Calcio, interrotta Inghilterra-Scozia U19 a causa del Covid-19: match fermato per la positività del tecnico scozzese

In tempi di Covid-19 purtroppo episodi di questo genere non stupiscono. Come riportato dall’Ansa, la partita tra le selezioni nazionali Under19 di calcio di Scozia e Inghilterra non è stata portata a termine in quanto nel corso del match l’arbitro è stato informato della positività al Coronavirus del tecnico scozzese. Pertanto, la sfida è stata sospesa al 43′ del primo tempo.

Secondo i media scozzesi la decisione del direttore di gara è stata risoluta proprio per evitare ulteriori contatti tra i giocatori sul rettangolo verde, volendo prevenire al meglio i rischi. Un match nel quale la squadra inglese vinceva 3-1, ma non portato a compimento per lo stato di salute di Billy Stark, l’allenatore della compagine giovanile scozzese. Per questa ragione, è stata rinviata anche un’altra amichevole tra le due formazioni prevista domenica.

Loading...

Loading...

Dal momento che l’incontro si è tenuto nel centro di allenamento inglese, si potrebbe pensare a possibili rischi sulla Nazionale maggiore. La squadra A però non è stata interessata dal momento che alloggiava a Pennyhill Park nel Surrey (sud-ovest di Londra) per prepararsi a tre partite internazionali, inclusa la prima contro il Galles giovedì serata amichevole.

Foto: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com