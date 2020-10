Djokovic-Tsitsipas oggi, semifinale Roland Garros: orario, tv, programma, streaming

Siamo giunti alle battute finale del Roland Garros 2020. Oggi, 9 ottobre, giornata dedicata alle semifinali del tabellone maschile. Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si giocheranno l’accesso in finale nella seconda e ultima sfida in programma. Il match si disputerà alla fine della partita tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman e comunque non prima delle ore 17.00 sul Court Philippe Chatrier.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte del numero 1 del mondo che nel suo percorso nello Slam francese ha concesso solo un set nell’ultima sfida contro Pablo Carreno-Busta. Impressionante anche quanto fatto dal tennista greco che dopo aver perso due set nella partita d’esordio è stato capace di fare percorso netto fino alla semifinale. I precedenti sono sorprendentemente in parità, 3 vittorie per Djokovic e altrettante per Tsitsipas, ma l’unica sfida giocata sulla terra rossa è stata appannaggio del serbo.

Loading...

Loading...

Sarà possibile seguire la seconda semifinale maschile tra Djokovic e Tsitsipas in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

ROLANG GARROS: PROGRAMMA SECONDA SEMIFINALE MASCHILE 9 OTTOBRE

VENERDì 9 OTTOBRE

Court Philippe CHATRIER

Non prima delle ore 17.00

Novak Djokovic (SRB)- Stefanos Tsitsipas (GRE)

Diretta tv Eurosport 1

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse