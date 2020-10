Infortunio Jannik Sinner: cosa si è fatto e quando tornerà in campo. Obiettivo Sofia

Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con una vescica al piede destro, che l’ha fermato in occasione della sfida contro il russo Andrey Rublev andata in scena ieri al torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano era sceso in campo per giocarsela alla pari col fortissimo russo ma, dopo appena tre game disputati (2-1 per il numero 8 al mondo), ha dovuto alzare bandiera bianca e ha dovuto abbandonare il cemento indoor della capitale austriaca per il troppo dolore. Si tratta di una vescica che l’altoatesino si portava dietro dal torneo di Colonia II, dove comunque si era spinto fino alle semifinali.

Il nostro portacolori, capace poche settimane fa di spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garros, dovrà ora cercare di guarire, senza forzare più di tanto i tempi. Quando ritornerà a giocare Jannik Sinner? La speranza è quella di vederlo all’opera al torneo ATP 250 di Sofia, in programma dal 9 al 15 novembre, subito dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy e prima delle ATP Finals. Si tratterebbe dell’ultima uscita stagionale del 19enne, ormai a un passo dall’ingresso nella top-40 del ranking ATP e lanciato verso un 2021 particolarmente interessante.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer