Hockey pista, Serie A1: la classifica marcatori del campionato

Dopo la conclusione della prima giornata giornata della Serie A1 di hockey pista 2020/2021, oltre che la classifica generale – riguardante le 14 squadre partecipanti al massimo torneo nostrano – si è definita anche la classifica marcatori del campionato.

In tanti sono andati a segno marcando una doppietta o addirittura una tripletta: andiamo a scoprire quali sono stati i giocatori protagonisti.

3 reti: Ricardo Caio (Trissino)

2 reti: Marc Coy (Bassano), De Rinaldis (Sarzana), Illuzzi (Lodi), Banini D (Follonica), Saez (Scandiano), Bertolucci (Correggio), Faccin (Trissino), Paiva (Montebello), Cocco (Valdagno)

Davanti a tutti c’è quindi Ricardo Caio del Trissino, mentre alle sue spalle figura un gruppo di ben nove giocatori fra cui spiccano Illuzzi, Cocco, e Bertolucci.

Vedremo come evolverà la situazione già dal prossimo fine settimana, quando si tornerà in campo per la seconda giornata della Serie A1 di hockey pista.

Credit: FISR / Alberto Vanelli