Hockey pista, Serie A1 2020-2021: Valdagno esulta nel posticipo. Montebello piegato 4-3

Si conclude con un posticipo spettacolare la prima giornata del Campionato Italiano di hockey pista della stagione 2020-2021. Nel derby vicentino andato in scena al Palasport di Montebello infatti, i padroni di casa ed il Valdagno hanno dato vita a una partita ricca di colpi di scena, conclusasi 3-4 in favore degli ospiti.

In una girandola di continue emozioni, a decidere le sorti del match è stata la rete di De Oro a otto minuti dalla fine, dopo che le due compagini si erano date battaglia scappando e riprendendosi. Valdagno era andato tre volte in vantaggio, con la rete di Piroli e la doppietta di Cocco, salvo poi essere ripreso in ogni singola occasione dal Montebello, grazie alla segnatura di Nicoletti ed alla doppietta di Paiva. Con questo successo, il collettivo allenato da Mir appaia in testa alla classifica a quota 3 punti il gruppo formato da Lodi, Bassano, Grosseto, Sarzana e Trissino.

Mercoledì 14 ottobre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

MONTEBELLO HOCKEY – WHY SPORT VALDAGNO = 3-4 (1-1, 2-3)

Montebello: Bovo, Nicoletti D, Fariza (C), Miguelez, Tataranni – Paiva, Bertinato, Bolla, Peretto, Nicoletti E – All. Chiarello.

Why Sport: Sgaria, Cocco (C), Brendolin, De Oro, Centeno – Piroli, Sillero, Mir M, Zordan, Fongaro – All. Mir.

Marcatori: 1t: 11’24” Piroli (V), 16’07” Nicoletti D (M). – 2t: 1’15” Cocco (rig) (V), 2’55” Paiva (M), 9’20” Cocco (V), 12’50” Paiva (M), 17’00” De Oro (V).

Espulsioni: nessuna.

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Cristiano Parolin di Bassano (VI).

CAMPIONATO SERIE A1 – 1a GIORNATA – SABATO 10, DOMENICA 11 E POSTICIPO TELEVISIVO MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020 – Livescoring su hockeypista.fisr.it

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – UBROKER BASSANO x LANARO BREGANZE = 4-1

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – EDILFOX GROSSETO x GALILEO FOLLONICA = 4-3

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 3-1

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x AMATORI WASKEN LODI = 1-4

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 – ORE 18:00 – GSH TRISSINO x TEAMSERVICECAR MONZA = 9-3

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 – ORE 18:00 – BDL CORREGGIO x ROLLER SCANDIANO = 4-4

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – MONTEBELLO HOCKEY x WHY SPORT VALDAGNO = 3-4

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 GSH Trissino 3 1 6 V 2 Amatori Wasken Lodi 3 1 3 V 3 Ubroker Bassano 1954 3 1 3 V 4 Credit Agricole Sarzana 3 1 2 V 5 Edilfox Grosseto 3 1 1 V 6 Why Sport Valdagno 3 1 1 V 7 BDL Correggio 1 1 0 P 8 Roller Scandiano 1 1 0 P 9 Tierre Chimica Montebello 0 1 -1 S 10 Galileo Follonica 0 1 -1 S 11 GDS Impianti Forte dei Marmi 0 1 -2 S 12 Telea Medical Sandrigo 0 1 -3 S 13 Lanaro Breganze 0 1 -3 S 14 TeamServiceCar Monza 0 1 -6 S

Credit: FISR / Sonia Fusalli