Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid per tornare a vincere

L’Olimpia Milano si appresta ad affrontare la seconda sfida della settimana nell’Eurolega 2020-2021: domani, infatti, le Scarpette Rosse saranno di scena al Forum di Assago in occasione del match contro il Real Madrid dopo la prima sconfitta stagionale (tra Supercoppa, campionato ed Eurolega) subita ieri sera in Grecia contro l’Olympiacos Pireo. I meneghini, dunque, sono chiamati a dare subito una risposta e riprendere la corsa verso la parte alta della classifica del torneo continentali.

Il ko al Pireo ha, dunque, interrotto una striscia di tredici vittorie in altrettante partite, con annessa la conquista della Supercoppa Italiana. L’esordio in Eurolega è stato caratterizzato dalle due vittorie contro il Bayern Monaco, dopo un supplementare in Germania, e contro i francesi del Villeurbanne, prima del ko contro i greci. Ettore Messina avrà subito archiviato la sconfitta, analizzando cosa non ha funzionato in Grecia e motiverà i suoi per ritornare subito alla vittoria contro il Real Madrid. Contro l’Olympiacos si sono messi in evidenza Sergio Rodriguez, autore di 18 punti, e Michael Roll, con 16 punti.

Loading...

Loading...

A stonare, però, sono state le percentuali di squadra. Se non sono esaltanti, ma neppure preoccupanti, le 11 triple su 27 tentativi, ben più grave è il 12/28 da dentro l’arco, con un 40% che va decisamente alzato domani sera contro gli spagnoli se l’Olimpia Milano vuole avere chance di vittoria. A deludere sono stati Kyle Hines (3/8 da due punti) e Shavon Shields (2/7 dal campo e 1/3 ai liberi), ma soprattutto ancora una volta – come spesso anche nella passata stagione – i ragazzi di Messina hanno ceduto un quarto agli avversari (il terzo) quasi senza combattere e facendosi rimontare il vantaggio accumulato nel primo tempo.

Di contro, a Milano arriverà un Real Madrid che non ha certo entusiasmato in questo avvio di stagione, ma che nell’ultimo turno si è imposto 94-85 contro il Khimki Mosca. Per gli spagnoli è stato il primo successo stagionale ed è comunque arrivato contro una squadra ancora ferma al palo. Da tenere d’occhio in particolare Facundo Campazzo, anche se proprio contro Khimki è stato meno incisivo al tiro, così come Trey Thompkins, il più costante in questo avvio di stagione, e Sergio Llull, miglior marcatore contro i russi.

