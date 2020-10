Rugby, Coppe Europee: doppia sfida anglo-francese per il titolo

Si conclude questo weekend la lunghissima stagione europea di rugby, interrotta bruscamente per l’emergenza Covid-19, con le finali della Heineken Champions Cup e della Challenge Cup, le due coppe continentali per club. Eccezionalmente le due sfide non si disputeranno in un’unica città, ma a Bristol e Aix-en Provence e in campo ci saranno due squadre inglesi e due francesi.

Si inizia domani sera, alle 21.00, in Francia allo Stade Maurice-David, quando in campo scenderanno i Bristol Bears e il Tolone di Sergio Parisse. Entrambe le formazioni hanno dominato i rispettivi gironi, con Tolone che ha chiuso con 6 vittorie su 6, mentre Bristol ha ceduto una partita. Nei quarti di finale, invece, Bristol ha vinto nettamente contro Newport, mentre Tolone ha faticato ma ha avuto la meglio degli Scarlets. In semifinale, infine, ampie vittorie per entrambe, con Bristol che ha battuto Bordeaux e Tolone i Leicester Tigers.

Bristol arriva sicuramente a questo appuntamento al termine di un’ottima stagione, che l’ha vista raggiungere anche le semifinali nella Premiership, dove è stato però battuto dai Wasps di Matteo Minozzi. È già iniziata, invece, la nuova stagione del Top 14 e il Tolone attualmente è nono con due vittorie e due sconfitte. Sarà, dunque, una finale molto interessante, con i francesi che hanno dalla loro sicuramente una maggior esperienza internazionale e giocatori come Sergio Parisse che sono abituati a partite da dentro o fuori, mentre Bristol arriva sulle ali dell’entusiasmo e da una serie di stagioni che li hanno visti salire dalla Championship a giocarsi un titolo europeo.

Sabato, invece, gran finale proprio a Bristol, dove si disputa la finale della Champions Cup. In campo gli Exeter Chiefs e il Racing 92, due delle formazioni più forti degli ultimi anni sia in Patria sia in Europa. Fischio d’inizio alle 17.45, con le due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi, con gli inglesi che hanno vinto 5 match su 6, mentre i parigini hanno ceduto una volta e pareggiato, oltre a vincere quattro match. Nei quarti di finale il Racing 92 ha battuto in trasferta Clermont, mentre i Chiefs si sono imposti nettamente su Northampton, mentre in semifinale i parigini hanno battuto di poco i Saracens, con Exeter che si è imposta su Tolosa.

Quest’anno Exeter è una corazzata imbattibile o quasi, con gli inglesi che non solo sono arrivati in finale in Europa, ma hanno chiuso al primo posto la stagione regolare in Premiership e battendo gli Wasps lo scorso weekend sono in finale anche in Premiership. Di contro, invece, il Racing 92 in questo avvio di stagione in Top 14 ha conquistato due vittorie e una sconfitta. Sfida, dunque, tra due ottime squadre, con Exeter che appare avere qualcosa in più dal punto di vista della compattezza come squadra, mentre il Racing 92 ha i singoli che possono fare la differenza.

Foto: Juan Soliz/DPPI – LPS