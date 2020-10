Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano cala il tris contro Vienna

Si è disputato questa sera il match tra Bolzano e Vienna, valido per il campionato di ICE League 2020-2021, massima competizione austriaca di hockey su ghiaccio. Continua il percorso netto dei Foxes nella competizione: dopo i successi contro Innsbruck e Dornbirn arriva la vittoria in rimonta ai danni dei viennesi con il punteggio di 3-2. Sinora solo il Salisburgo è a punteggio pieno insieme alla compagine italiana in testa alla classifica.

CRONACA DELLA PARTITA

I Capitals sbloccano l’incontro al minuto 09:36 sfruttando una situazione di powerplay con Jerome Leduc, imbeccato dallo statunitense Ty Loney. Nel corso del 13′ gli ospiti raddoppiano grazie alla rete, ancora una volta in superiorità numerica, di Rafael Rotter su assist di Taylor Vause e Colin Campbell. La reazione della squadra di coach Greg Ireland arriva solo nel secondo periodo: al 25′ accorcia le distanze Daniel Catenacci su servizio vincente di Daniel Frank. La marcatura del pareggio arriva su rigore appena due minuti più tardi e porta la firma dell’azzurro Anthony Bardaro. Le Volpi continuano a spingere e completano la rimonta a poco meno di 10 minuti dalla fine della partita, quando va di nuovo in gol Bardaro, lanciato da Anton Bernard e Gleason Fournier. Bolzano si difende bene nella seconda metà del terzo conclusivo e conquista tre punti tutt’altro che scontati. Prossimo impegno della squadra italiana in ICE League martedì 13 ottobre sempre nel palazzetto di casa del Palaonda contro il Salisburgo: un big match incredibilmente emozionante tra le due formazioni più in forma del torneo.

Foto: Carola Semino