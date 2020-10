Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Gherdeina sul velluto contro Cortina, Ritten batte in rimonta Vipiteno, bene Val Pusteria

Cominciato questa sera il torneo di Alps Hockey League 2020-2021, campionato europeo di hockey su ghiaccio. Tanti spunti interessanti nella prima giornata che si è appena conclusa, con diverse squadre italiane in campo. Il primo derby azzurro ha visto il Gherdeina imporsi su Cortina con il punteggio di 6-2. Successo esterno poi per Ritten: 5-6 sul campo di Vipiteno dopo una pazzesca rimonta ed infine vittoria casalinga di Val Pusteria contro gli austriaci del Salisburgo per 3-1. Non si è disputata la partita tra Asiago e Fassa, vista la positività al coronavirus di alcuni giocatori della Migross. Questi gli altri risultati della serata: Olimpija-Jesenice 6-1, Linz-Klagenfurt 1-2, Bregenzerwald-Lustenau 1-4, Feldkirch-Kitzbuhel 5-3.

GHERDEINA-CORTINA 6-2

Il derby ladino se l’aggiudicano i gardenesi che fanno un sol boccone degli ampezzani. I padroni di casa sbloccano la partita al minuto 16:05 con Joel Brugnoli, imbeccato da Michael Sullmann e Brad McGowan. Al 2′ del secondo periodo è ancora Sullmann, con la partecipazione di Christian Willeit, a mandare in rete sfruttando una situazione di powerplay l’americano Matt Wilkins per il 2-0 di Gherdeina. Gli ospiti accorciano le distanze appena 60″ più tardi trascinati da Edgar De Toni, lanciato in gol da Phil Pietroniro e Giovanni Toffoli. Dal 30′ in poi si scatena il canadese McGowan, il quale firma una doppietta fulminea che, con l’aggiunta dello squillo personale di Andreas Vinatzer, fissano il punteggio sul 5-1 prima dell’ultimo intervallo e indirizzano chiaramente la sfida. Nel terzo conclusivo c’è gioia per il biancoceleste Massimo Cordiano e ancora McGowan (tripletta e un assist a fine match per lui).

VIPITENO-RITTEN 5-6

Il derby altoatesino si rivela la partita più pazza della prima giornata, con i Broncos prima avanti di cinque lunghezze e poi raggiunti e battuti dai Buam. I primi dieci minuti dell’incontro sono un incubo per il Renon: i padroni di casa, infatti, martellano la porta avversaria scardinandola cinque volte. A segno nell’ordine Paul Eisendle, Alessio Niccolai, due volte Matthias Mantinger e Fabian Hackhofer. Sul concludersi della prima ripresa arriva la scossa per gli ospiti, con Andreas Lutz che in superiorità numerica firma il 5-1. Nella seconda frazione i ruoli si invertono e il Ritten completa la rimonta grazie alle marcature di Christoph Vigl e Marcus Spinell e alla doppietta di Daniel Tudin. L’ultimo terzo è all’insegna dell’equilibrio, che viene rotto ad appena 1’19” dalla fine da Lutz, il quale sigla il definitivo 5-6.

VAL PUSTERIA-SALISBURGO 3-1

I Lupi si confermano anche quest’anno solidissimi in difesa e si candidano ad essere una delle squadre da battere. La compagine giallonera passa in vantaggio al minuto 12:48 con la rete del britannico Brett Perlini su assist di Massimo Carozza e Daniel Glira. Il Salisburgo pareggia i conti dopo soli 13 secondi del periodo centrale grazie al gol di Tim Harnisch, imbeccato da Maximilian Rebernig. I pusteresi rimettono la testa avanti al 22′ affidandosi a Raphael Andergassen, che sfrutta al meglio il servizio vincente di Bryson Cianfrone e Tommaso Traversa. A chiudere la partita ci pensa ancora Andergassen con il sigillo del definitivo 3-1 nel corso del 46′ con la partecipazione di Perlini e Armin Hofer.

Foto: Carola Semino