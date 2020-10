Golf, PGA Tour 2020-2021: Patrick Cantlay e Martin Laird ancora appaiati al comando dello Shriners Hospitals for Children Open

Continua senza soste l’appuntamento settimanale con il PGA Tour 2020-2021. La prima kermesse del cosiddetto Vegas Swing è giunta al culmine del suo terzo round con al comando una coppia composta dallo scozzese Martin Laird e dall’americano Patrick Cantlay. Entrambi continuano a guidare lo Shriners Hospitals for Childern Open (montepremi 7 milioni di dollari) con lo score di -20 (196 colpi) dopo aver concluso il terzo giro con il punteggio di -6 (66 colpi).

Sul percorso par 72 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) in terza posizione con -18 troviamo gli statunitensi Wyndham Clark, Brian Harman, Austin Cook e Matthew Wolff. Quest’ultimo si è reso protagonista di un superbo -10 (4 birdie, 3 eagle) grazie al quale risale ben 37 gradini della classifica. -17 e settima piazza per gli americani Will Zalatoris e Kevin Na. Proprio Na è a sole 3 lunghezze dal leader e continua a sperare nel bis dopo la vittoria della passata stagione.

-16 e top ten conclusa dal canadese Adam Hadwin, dal sudcoreano Si Woo Kim, dal messicano Abraham Ancer, e dagli statunitensi Harold Varner III e James Hahn. Risale Brandt Snedeker. L’americano piazza un ottimo -8, recupera 42 posizioni e si assesta in 14esima piazza con lo score di -15. Nulla da fare per Bryson DeChambeau. Il battistrada del primo round non va oltre il par restando dunque a -13 ma scivolando così dal sesto al 31° posto.

Domani l’ultimo e decisivo round che decreterà il vincitore. Pronostico davvero difficile visti i 30 golfisti racchiusi in soli 7 colpi. Ricordiamo infine che Francesco Molinari, al rientro dopo svariati mesi di assenza, non è riuscito a superare il taglio del venerdì dopo il -4 delle prime due giornate.

