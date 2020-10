Golf, Adrian Otaegui prova la fuga dopo il primo giro dello Scottish Championship 2020. Bene Renato Paratore, 16esimo

La stagione dello European Tour di golf ha appena superato la prestigiosa settimana del BMW PGA Championship e oggi si è aperto in Scozia lo Scottish Championship presented by AXA 2020. Il primo giro sul percorso meno famoso di St. Andrews, Fairmont, ha visto l’emergere dello spagnolo Adrian Otaegui che si è involato con uno strepitoso -10 verso una precoce fuga solitaria. Un giro sensazionale in 62 colpi per l’iberico che non ha lasciato davvero nulla al caso, prevenendo ogni errore e imbucando davvero da ogni parte del green (dieci birdie).

I primi inseguitori di Otaegui sono risultati oggi l’inglese Matt Wallace e il sudafricano Bryce Easton (-7). Carte molto diverse, quelle dei due avversari, perché se il britannico è restato pulito con cinque birdie e un eagle alla sei, per il trentatreenne di CapeTown sono arrivati anche due bogey, compensati da un paio di buche positive in più. Alle loro spalle, pronti per la battaglia a -6 troviamo un interessante quartetto formato dall’esperto irlandese Padraig Harrington, e dagli inglesi Chris Paisley, Garrick Porteous e soprattutto uno dei golfisti del momento, Aaron Rai. Settima posizione dopo il -5 per Lee Westwood.

Ottime notizie arrivano anche dal fronte azzurro, presentatosi a St. Andrews con un contingente davvero ridotto di soli due rappresentanti. Renato Paratore continua il suo ottimo momento di forma e si è guadagnato infatti la sedicesima posizione provvisoria, dopo un incoraggiante avvio in 4 colpi sotto al par. La settimana scorsa il giovedì fu fatale al romano, che dimostra dunque di aver imparato la lezione e di essere pronto a cacciare i migliori nel fine settimana. Buon avvio anche di Lorenzo Scalise, 45esimo dopo un round in 71 (-1) che gli permetterà di partire in buona posizione domani per conquistarsi il superamento del taglio.

Foto: LaPresse