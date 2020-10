Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Farò la cronometro a tutta, deluso per aver perso la Maglia Rosa”

Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Wilco Kelderman in questa ultima settimana. L’olandese della Sunweb si era andato a prendere il ruolo di grande favorito per il Trofeo Senza Fine, è riuscito addirittura ad agguantare la Maglia Rosa, ma ha ceduto nelle ultime due tappe di montagna del Giro d’Italia 2020. Dovrà accontentarsi della terza posizione in classifica generale.

Le sue parole: “La corsa è andata come ci aspettavamo. Avevamo pianificato di correre davanti, pronti a reagire, e Jai è stato abbastanza bravo da seguire la Ineos, ma io non lo sono stato. È andata come la tappa sullo Stelvio, con i due migliori scalatori davanti”.

Su oggi: “Sono un po’ deluso di non aver potuto tenere la maglia rosa, ma alla fine posso essere orgoglioso di tutti e spero che Jai possa finire il lavoro a Milano. A quel punto avremmo davvero un bel risultato di squadra. Io andrò a tutta nell’ultima tappa, la cronometro è sempre a tutto gas e vedremo cosa succede“.

Foto: Lapresse