Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Castrovillari-Matera: percorso, altimetria, favoriti. Occasione per Peter Sagan

Oggi, giovedì 8 ottobre, andrà in scena la sesta tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 188 i chilometri da percorrere tra Castrovillari e Matera per una frazione mossa dall’inizio alla fine, in cui è presente un solo GPM, ma con un finale di gara in costante ascesa. Questo presuppone o una sfida tra i fuggitivi del giorno, com’è successo ieri con il trionfo di Filippo Ganna, o un attacco solitario sullo strappetto conclusivo presente a 3000 metri dal traguardo, da parte di un finisseur.

PERCORSO

La prima parte della tappa si snoda all’interno del Parco Nazionale del Pollino ed è molto mossa e articolata fino al traguardo volante di San Severino Lucano (km 62). Una lunga ma dolce discesa condurrà al secondo sprint intermedio di Craco-Peschiera, che porterà all’unico GPM di giornata di Milotta; un’ascesa di 3^ categoria lunga 6 chilometri. Un breve tratto pianeggiante anticiperà il difficile finale, contraddistinto da uno strappetto che termina a 2000 metri dal traguardo e che presenta una pendenza media del 6,3% con punte del 10%. Successivamente ci sarà una breve discesa, prima degli 800 metri finali in costante ma leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dopo due secondi posti in cinque frazioni e un finale di tappa che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche, la maglia ciclamino Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ha davanti a sé la chance giusta per sbloccare finalmente la prima vittoria nella sua prima Corsa Rosa. Contro di lui i primi indiziati sono Michael Matthews (Team Sunweb) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), che potrebbe tentare il bis dopo Agrigento. Tra i velocisti più resistenti in salita ci sono Arnaud Demare (Groupama-FDJ), anche lui candidato alla doppietta, e l’azzurro Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). La stessa corazzata belga potrebbe sorprendere anche con la maglia rosa Joao Almeida o Mikkel Honorè. Valerio Conti (UAE Team Emirates), Hector Carretero (Movistar) e Thomas De Gendt (Lotto Soudal) sono i maggiori indiziati per una fuga da lontano.

