Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Alcamo-Agrigento: percorso, altimetria, favoriti. Arrivo in salita, finale imprevedibile!

Oggi il Giro d’Italia ha in programma la prima frazione in linea di questo 2020: l’Alcamo-Agrigento di 149 chilometri. Il capoluogo di provincia siciliano, che fu anche sede del Mondiale del 1994 vinto da Luc LeBlanc, torna a ospitare l’arrivo di una tappa della Corsa Rosa dodici anni dopo l’ultima volta. In quell’occasione a vincere fu il Cobra di Formigine Riccardò Riccò, il quale superò in volata Danilo Di Luca e un pugno di altri corridori.

IL PERCORSO DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Il tracciato è molto più semplice di quello della frazione del 2008, la quale misurava 207 chilometri e non presentava un metro di pianura. L’inizio della frazione odierna, ad ogni modo, è tosto. Nelle prime fasi di gara, infatti, il plotone affronterà quattro strappi. Il terzo, la salita di Santa Ninfa, è catalogato come gran premio della montagna di quarta categoria. In vetta al quarto, in località Partanna, invece, è posto il primo dei due traguardi volanti. Dal chilometro 47 al chilometro 116 è tutta discesa e pianura. Nel finale, invece, il percorso si fa un po’ più tortuso. A 13 chilometri dalla fine, a Porto Empedocle, troviamo il secondo traguardo volante. Ai -4,5, invece, inizia l’ascesa in vetta alla quale è posto l’arrivo. Essa ha una pendenza media del 5,3% coi due chilometri centrali attorno al 6% e l’ultimo in cui la strada spiana.

I FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Su un tracciato del genere i due grandi favoriti non possono che essere Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Michael Matthews (Sunweb). Tra i due, quello che sembra godere della miglior condizione è il secondo, il quale è arrivato in top-10 al recente Mondiale di Imola. In casa Italia ci sono diverse punte come Diego Ulissi, Andrea Vendrame, Davide Ballerini, Fabio Felline e, perché no, la maglia rosa Filippo Ganna, il quale, in passato, ha fatto bene su arrivi simili alla Vuelta a San Juan e alla Coppa Sabatini.

L’ALTIMETRIA DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020





