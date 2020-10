Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti: “Filippo Ganna spettacolo puro, non vedevo l’ora arrivassi”

Filippo Ganna è stato autore dell’ennesima impresa sportiva dominando la cronometro da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il fuoriclasse della Ineos Grenadiers ha impiegato 42’40” per completare la sua prova con una media stratosferica di 48,0 km/h. Nel suo maestoso incedere il 24enne nativo di Verbania ha ripreso diversi corridori partiti prima di lui, tra questi Giovanni Visconti.

Il capitano della Vini Zabù KTM ha preso il via tre minuti prima del campione del mondo a cronometro. Va da sé che il siciliano ha cercato di salvare la gamba e quindi non ha spinto. A 14,2km dal traguardo Visconti è stato ripreso e in un attimo saltato via da Ganna che ha proseguito la sua marcia trionfale.

Il siciliano ha voluto ironizzare con un post pubblicato su twitter nel quale ha scritto: “Quando mi ricapiterà di vederti da vicino in piena azione ? Spettacolo puro, non vedevo l’ora arrivassi“. L’ennesima testimonianza del grande rispetto e della stima che Visconti nutre nei confronti del campione del mondo delle prove contro il tempo.

Quando mi ricapiterà di vederti da vicino in piena azione ? Spettacolo puro, non vedevo l’ora arrivassi ! @GannaFilippo 👊🏻🌈 @giroditalia pic.twitter.com/hEPLkGthDt — GIOVANNI VISCONTI OFFICIAL (@GIOVANNIVISCON9) October 17, 2020

Foto: Lapresse