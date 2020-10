Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna ipoteca la prima maglia rosa! Show spettacolare nella crono di Palermo a 58,8 km/h

Filippo Ganna si è letteralmente scatenato nella cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia 2020. Il Campione del Mondo della specialità ha divorato i 15,1 chilometri da Monreale a Palermo, coprendo la distanza in 15 minuti e 24 secondi alla strepitosa media di 58,8 km/h. Il piemontese, alla sua prima uscita ufficiale con la maglia arcobaleno conquistata otto giorni fa a Imola, ha regalato grandissimo spettacolo lungo un percorso particolarmente esigente: è stato bravo nei 1100 metri iniziali in salita che conducevano alla Cattedrale, poi ha spinto un rapporto lunghissimo in discesa (andando anche oltre i 100 km/h) e nel tratto pianeggiante che conduceva al traguardo posto nel capoluogo siciliano.

Il 24enne ha messo una seria ipoteca sulla vittoria della prima tappa (sulla carta nessuno può batterlo) e sulla conquista della prima maglia rosa del Giro d’Italia. Filippo Ganna potrebbe partire domani da Alcamo con indosso il simbolo del primato, per la prima volta in carriera. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha rispettato tutti i pronostici della vigilia, rifilando al momento 22” al portoghese Joao Almeida e 23” al britannico Geraint Thomas (suo compagno di squadra). Il nostro portacolori potrebbe tenere la maglia rosa anche al termine della frazione con conclusione ad Agrigento e presentarsi in testa alla classifica generale anche lunedì, quando sarà in programma l’arrivo in salita sull’Etna.

Foto: Lapresse