Giro d’Italia 2020: Filippo Ganna insegue la prima Maglia Rosa. Una cronometro adattissima al fenomeno azzurro

15,1 chilometri da Monreale a Palermo, un breve strappetto in partenza, poi discesa e pianura. Una cronometro che va ad aprire il Giro d’Italia 2020 che sembra essere fatta davvero su misura per Filippo Ganna. Le caratteristiche del fenomeno azzurro sono proprio ideali per questo genere di percorso: l’obiettivo è ovviamente quello di portare a casa la vittoria e la prima Maglia Rosa.

Da giorni, forse anche da settimane, il piemontese sta aspettando questo momento. Sarà il suo debutto in un grande giro, in maglia INEOS Grenadiers, e vorrà subito regalare una gioia allo squadrone britannico. La settimana scorsa in quel di Imola si è portato a casa la maglia iridata, una soddisfazione enorme, ma forse anche un peso in più sulle spalle in vista della partenza di domani.

Pinarello ha preparato una bici bellissima, dorata con inserti che vanno a ricordare l’impresa iridata, che non potrà che esaltare Ganna. I rivali sono tanti, ma lo stato di forma sia fisico che psicologico sembrano tendere assolutamente in favore del nativo di Verbania, che a 24 anni potrebbe andare a rimpinguare ancor di più un palmares già di qualità eccelsa. Sembra essere tutto pronto per l’ennesimo capolavoro.

Foto: Lapresse