Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna fino a dove può tenere la maglia rosa? Può indossarla fino all’Etna

Filippo Ganna ha dominato la prima tappa del Giro d’Italia 2020 e ha così conquistato la maglia rosa. Il Campione del Mondo a cronometro ha giganteggiato nella prova contro il tempo che ha aperto la Corsa Rosa, demolendo la concorrenza lungo i 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Il piemontese primeggia in classifica generale con 22 secondi di vantaggio sul portoghese Joao Almeida e 23” sul britannico Geraint Thomas. Il nostro portacolori, già quattro volte iridato nell’inseguimento individuale su pista, indosserà il simbolo del primato nella frazione di domani. La seconda tappa è la Alcamo-Agrigento di 149 km, con alcuni saliscendi nel tratto iniziale prima di un lungo tratto pianeggiante. Il finale è in salita: gli ultimi 3,7 km sono al 5,3% di pendenza media, perfetti per finisseur e cacciatori di tappa.

Filippo Ganna lavorerà per il compagno di squadra Geraint Thomas, ma ha tutte le carte in regola per conservare la maglia rosa visto il vantaggio nei confronti degli altri uomini dopo la superba cronometro odierna. Il 24enne punta dunque a presentarsi davanti a tutti anche nella terza tappa, quella di lunedì 5 ottobre: 150 km con arrivo in salita sull’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana. In quell’occasione l’azzurro farà da gregario a Thomas e poi si staccherà sulle arcigne rampe che conduranno in cima al vulcano, perdendo sicuramente la maglia rosa.

