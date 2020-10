Giro d’Italia 2020: Elia Viviani non al meglio, Ballerini lavora per la squadra. All’Italia manca qualcosa in volata

Terza volata di gruppo e terza vittoria transalpina al Giro d’Italia 2020: il campione di Francia Arnaud Démare sta lasciando solamente le briciole agli avversari in questa Corsa Rosa. Aiutato da una Groupama-FDJ davvero performante la medaglia d’argento agli ultimi Europei di Plouay ci sta mettendo ovviamente del suo, ridicolizzando quasi i rivali, che spesso e volentieri non riescono neanche a tenergli la ruota.

L’Italia trova piazzamenti, ma non riesce a cogliere il risultato grosso. L’aveva sfiorato, per pochi centimetri, Davide Ballerini in quel di Villafranca Tirrena (terzo al photofinish dietro al transalpino e a Sagan). Oggi però il nativo di Cantù è stato costretto a lavorare per la squadra: nella prima parte è stato attivissimo in funzione della Maglia Rosa Joao Almeida per i ventagli che si sono creati, mentre nel finale ha provato a lanciare Alvaro Hodeg, che ha deluso chiudendo solamente quinto.

Il Bel Paese si aspettava tanto anche da Elia Viviani. L’alfiere della Cofidis sta vivendo però un 2020 da dimenticare, dopo un Grande Boucle senza grossi risultati, anche nella Madre Patria è nettamente al di sotto delle attese. Condizione non eccellente per lui, oggi solo decimo alle spalle di altri azzurri come Enrico Battaglin e Filippo Fiorelli.

Foto: Lapresse