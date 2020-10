Giro d’Italia 2020, è Michael Matthews il positivo del Team Sunweb, squadra di Wilco Kelderman

Mattinata nera per il Giro d’Italia 2020, costretto a perdere un altro grande protagonista come l’australiano Michael Matthews dopo la notizia dell’esclusione dalla corsa rosa di Steven Kruijswijk e di tutta la Mitchelton-Scott in seguito ai risultati della terza tornata di tamponi effettuata negli ultimi due giorni. Matthews, uno dei velocisti più competitivi di questa edizione del Giro e possibile favorito per la vittoria odierna nella decima tappa, è risultato positivo al Covid ed è quindi costretto ad abbandonare la manifestazione.

Loading...

Loading...

Un compagno di squadra in meno dunque per l’olandese Wilco Kelderman, che diventa automaticamente il capitano unico del Team Sunweb potendo contare su un’ottima seconda posizione nella classifica generale a 30″ dalla maglia rosa del portoghese Joao Almeida. La squadra tedesca adesso si concentrerà quasi esclusivamente sulla battaglia per la graduatoria assoluta, senza disperdere uomini ed energie per supportare Matthews nella ricerca di qualche vittoria di tappa. La Sunweb, nel suo comunicato ufficiale, ha specificato che lo sprinter aussie classe 1990 (adesso in quarantena) è in buone condizioni di salute ed è asintomatico.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse