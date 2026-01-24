GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026: Michael Matthews torna alla vittoria, sesto Vendrame

Un 2025 travagliato, un inizio di 2026 che promette bene. Michael Matthews torna alla vittoria che mancava ormai da oltre sette mesi, quando si impose in Germania il 1° maggio al GP di Francoforte. La nuova stagione parte al meglio per l’australiano della Jayco AlUla che vince allo sprint il GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026.

Seconda affermazione per Matthews nella corsa iberica di inizio annata, era riuscito ad imporsi anche nel 2024. Oggi sprint ristretto nel quale l’australiano domina davanti allo spagnolo Pau Miquel (Bahrain – Victorious) e al campione slovacco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets). Quarta posizione per Jon Barrenetxea (Movistar Team), quinto invece è Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi), sesto e migliore degli italiani Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla).

Da segnalare sull’ultima salita del campione uscente António Morgado che ha provato ad anticipare la volata, con lui anche il vincitore di ieri Christian Scaroni, ma a tre chilometri dall’arrivo il gruppo si è ricompattato.