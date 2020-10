Giro d’Italia 2020, la nuova classifica generale dopo il ritiro di Steven Kruijswijk

La classifica generale del Giro d’Italia 2020, purtroppo, continua a cambiare a causa del Covid-19. Su 571 tamponi effettuati, 8 sono risultati positivi al Coronavirus, dunque l’1,4%. Tra questi anche due corridori: l’olandese Steven Kruijswijk ed un elemento del Team Sunweb che non è ancora stato reso noto. A questo punto il capitano della Jumbo-Visma è obbligato ad abbandonare la corsa: si trovava in undicesima posizione. Scala di un posto Fausto Masnada, mentre non muta la top10. Viene da chiedersi: fino a quando?

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2020

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 35:35:50

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:30

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:39

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:53

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 0:57

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:01

7 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 1:02

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:11

9 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:15

10 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:17

11 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:32

12 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:48

13 ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:56

14 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:27

15 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:41

16 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:45

17 SAMITIER Sergio Movistar Team 4:06

18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 4:13

Foto: Lapresse