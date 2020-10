Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo non si dà per vinto: “Voglio lottare per il podio”

Due settimane magistrali, poi una cronometro non eccellente ed il piccolo crollo ieri in salita a Piancavallo. Domenico Pozzovivo arriva al giorno di riposo che va ad aprire la terza settimana del Giro d’Italia 2020 forte della sua ottava posizione in classifica generale, a 3’50” dalla vetta, ma vicinissimo al podio. Il lucano della NTT non si dà assolutamente per vinto e punta in alto per le prossime tappe.

Le sue parole riportate da Tuttobiciweb: “Ogni giorno cerco di trovare qualcosa che sia più positivo del giorno prima per continuare a migliorare: questo mi ha dato la motivazione per andare avanti prima con la convalescenza e poi con il ritorno alle corse. Quanto al Giro, entriamo nell’ultima settimana che è davvero dura e questo potrebbe forse essere un vantaggio per me, perché con l’esperienza posso gestire momenti difficili meglio di un corridore più giovane. Per me è importante riposare, rimanere concentrato e motivato giorno dopo giorno e non pensare troppo al giorno successivo. Affronto ogni tappa come se fosse una classica. Ricomincerò dopo la giornata di riposo con un buon morale: la squadra è con me e finora mi ha supportato molto bene e sono convinto che possiamo lottare per la classifica finale e per il podio fino a Milano”.

Un pensiero ovviamente alla squadra che lo sta supportando al meglio: “Voglio ringraziare la squadra per la fiducia che ha avuto in me offrendomi il contratto per questa stagione: una scelta che mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti fisici e che mi motiva in ogni momento difficile che devo affrontare. Ora la squadra sta vivendo un momento complicato nella ricerca dello sponsor per la prossima stagione e io invito tutti a non arrendersi e provare a fare tutto il possibile fino all’ultimo giorno, proprio come ho fatto io”.

Foto: Lapresse