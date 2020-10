Ginnastica artistica, si torna in gara! Riparte la Serie A dopo 8 mesi, a Napoli la rinascita: il video per il 17 ottobre

Si riparte. Finalmente. Dopo otto mesi di digiuno totale, dopo un periodo davvero troppo lungo senza gare, dopo un lockdown asfissiante e una ripresa mai così complicata, la ginnastica artistica torna a essere protagonista ed è pronta a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, pronti a godersi nuovamente uno show in pedana le cui fattezze sono quasi state dimenticate. Si ricomincia sabato 17 ottobre con la terza tappa della Serie A, in programma al PalaVesuvio di Napoli: l’impianto del capoluogo partenopeo, ammirato alle Universiadi dello scorso anno, sarà la cornice di tutte le gare autunnali della Polvere di Magnesio, visto che ospiterà anche la Final Six per lo Scudetto e i Campionati Italiani Assoluti.

Le prime due tappe si erano svolte a febbraio tra Firenze e Ancona, prima che l’emergenza sanitaria bloccasse qualsiasi attività. La Brixia Brescia si trova ovviamente al comando, le Campionesse d’Italia avevano dominato le prime due tappe grazie all’apporto delle Fate, capaci l’anno scorso di conquistare la medaglia di bronzo ai Modiali. Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio (ora ferma a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia), Martina Maggio e Veronica Mandriota guidano la classifica con 60 punti speciali e sono “inseguite” dal Centro Sport Bollate (50 punti, un secondo e un quarto posto) e dalla Ginnastica Civitavecchia (46). L’appuntamento di Napoli definirà le sei squadre che disputeranno la Final Six, utile per assegnare lo scudetto. Al momento WSA, Artistica ’81 Trieste e Juventus Nova Melzo sono in lizza per la qualificazione. Attenzione alla Gal Lissone che rischia una clamorosa retrocessione in Serie A2.

Nella massima serie maschile guida la Spes Mestre con 55 punti speciali, forte di un terzo posto a Firenze e della vittoria di tappa ad Ancona; a inseguire la Ginnastica Salerno, per due volte sul secondo gradino del podio, ad una sola lunghezza di distanza, mentre il terzo gradino provvisorio appartiene all’Ares, forte dei suoi 49 punti. Al netto di infortuni vari, come quelli di Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, vedremo in pedana il meglio che l’Italia può offrire in questo momento molto complicato.

VIDEO TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020:

Foto: Federginnastica